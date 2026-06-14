صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار پیونگ‌یانگ به آمریکا و سئول

وزارت خارجه کره شمالی گفت که تأکید و اصرار آمریکا و کره جنوبی بر خلع سلاح هسته‌ای این کشور، بی فایده است.
کد خبر: ۱۳۷۹۰۱۱
| |
716 بازدید
هشدار پیونگ‌یانگ به آمریکا و سئول

وزارت خارجه کره شمالی اعلام کرد که این کشور یک قدرت هسته‌ای است و موضوع خلع سلاح هسته‌ای آن «برای همیشه بسته شده است».

به گزارش تابناک به نقل از فارس، این موضع در واکنش به بیانیه مشترک آمریکا و کره جنوبی بر لزوم خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی پس از نشست گروه مشورتی هسته‌ای مطرح شد.

پیونگ‌یانگ در بیانیه‌ای اعلام کرد اتهامات و مواضع واشنگتن و متحدانش «بی‌اساس و بی‌اثر» است و تأکید کرد که بحث خلع سلاح هسته‌ای این کشور دیگر موضوعیت ندارد و به گذشته تعلق دارد.

وزارت خارجه کره شمالی همچنین استدلال کرد که استقرار و انتقال تسلیحات پیشرفته آمریکا به کره جنوبی و ژاپن، همراه با برگزاری رزمایش‌هایی که سناریوهای استفاده از سلاح هسته‌ای را شبیه‌سازی می‌کنند، این کشور را ناگزیر به تقویت توان بازدارندگی و امنیت ملی خود کرده است.

در این بیانیه آمده است که ایجاد یک «سپر هسته‌ای» اقدامی طبیعی برای مقابله با مداخلات خارجی، حفظ حاکمیت ملی و تضمین امنیت و ثبات منطقه‌ای به شمار می‌رود.

کره شمالی اولین آزمایش اتمی خود را در ۹ اکتبر ۲۰۰۶ (۱۷ مهر ۱۳۸۵) انجام داد و بر اساس برآوردهای بین‌المللی این کشور حدود ۵۰ سلاح هسته‌ای مونتاژ شده دارد و مواد شکافت‌پذیر کافی برای ساخت حدود ۷۰ تا ۹۰ کلاهک هسته‌ای تولید کرده است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
کره شمالی پیونگ یانگ سلاح هسته ای آمریکا چین سئول
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیونگ یانگ بار دیگر پنتاگون را غافلگیر کرد
هدف آمریکا از تهدید کره شمالی، تقابل با ایران است
پهپاد کره شمالی در آسمان سئول
سئول: درخواست کره‌شمالی برای ارسال ماسک را رد نکرده‌ایم
آغاز بزرگترین جنگ تبلیغاتی جهان
پیونگ‌یانگ: دست‌های پشت پرده بهای سختی خواهند داد
کره شمالی «تعداد کمی» سلاح هسته‌ای دارد!
پیونگ یانگ تمایلی برای مذاکره با واشنگتن ندارد
دعوتنامه کره شمالی برای رئیس‌جمهور کره جنوبی
اتفاق بسیار خطرناک در مرز کره جنوبی با کره شمالی
رونمایی کره شمالی از سلاح جدید هسته‌ای
کره شمالی سئول را تهدید هسته ای کرد
پیشنهاد چین به کره شمالی برای جلوگیری از وقوع جنگ در شبه‌جزیره کره +ویدیو
ارتش کره جنوبی به حال آماده باش درآمد
واکنش پیونگ‌یانگ به تهدید سال نوی سئول
پیونگ یانگ به سئول هشدار داد
کره جنوبی از موشک‌های ۱۶۵هزار پایی رونمایی کرد
کره شمالی: آمریکا در پی دسیسه‌چینی علیه ماست
سفیر کره شمالی سلاح هسته‌ای درمقابل سلاح هسته‌ای
کره‌شمالی سئول را تهدید کرد
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
معرفی ایران در افتتاحیه جام جهانی با تخت جمشید؟!
مراسم جذاب افتتاحیه جام جهانی 2026 را ببینید
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
لحظه برافراشتن پرچم ایران در افتتاحیه جام جهانی
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند
ترامپ: حمله امشب به ایران را لغو کردم؛ رهبر عالی ایران توافق را پذیرفت؛ توافق بزودی در اروپا امضا می‌شود
سردار فدوی: در آستانه پیروزی بزرگی هستیم
ویدیوی اختصاصی تابناک از افتتاحیه جام جهانی
افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه خاطره‌ساز؛ شکیرا آزتکا را منفجر کرد/ مهدوی‌کیا تنها ایرانی در مکزیکوسیتی! + فیلم و عکس
ترامپ: امشب ضربات بسیار سختی به ایران می زنیم/ سی ان ان: مذاکرات ایران و آمریکا هنوز در مسیر درستی قرار دارد/ ادعای رسانه انگلیسی: پیش‌نویس توافق نهایی تهیه شده است
لحظه کشتن یک زن توسط طالبان +18
ویدیوی وایرال شده از یک دختر جوان در تجمعات شبانه
تغییر چهره شگفت انگیز لعیا زنگنه را ببینید
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۵۹ نظر)
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۷ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۲ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۹۱ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۹ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۳ نظر)
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!  (۷۹ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۴ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۶ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
با این توافق به دشمن گفتیم بیا روی سینه ما بنشین!  (۶۰ نظر)
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند  (۵۸ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005mk7
tabnak.ir/005mk7