هشدار پیونگیانگ به آمریکا و سئول
وزارت خارجه کره شمالی اعلام کرد که این کشور یک قدرت هستهای است و موضوع خلع سلاح هستهای آن «برای همیشه بسته شده است».
به گزارش تابناک به نقل از فارس، این موضع در واکنش به بیانیه مشترک آمریکا و کره جنوبی بر لزوم خلع سلاح هستهای کره شمالی پس از نشست گروه مشورتی هستهای مطرح شد.
پیونگیانگ در بیانیهای اعلام کرد اتهامات و مواضع واشنگتن و متحدانش «بیاساس و بیاثر» است و تأکید کرد که بحث خلع سلاح هستهای این کشور دیگر موضوعیت ندارد و به گذشته تعلق دارد.
وزارت خارجه کره شمالی همچنین استدلال کرد که استقرار و انتقال تسلیحات پیشرفته آمریکا به کره جنوبی و ژاپن، همراه با برگزاری رزمایشهایی که سناریوهای استفاده از سلاح هستهای را شبیهسازی میکنند، این کشور را ناگزیر به تقویت توان بازدارندگی و امنیت ملی خود کرده است.
در این بیانیه آمده است که ایجاد یک «سپر هستهای» اقدامی طبیعی برای مقابله با مداخلات خارجی، حفظ حاکمیت ملی و تضمین امنیت و ثبات منطقهای به شمار میرود.
کره شمالی اولین آزمایش اتمی خود را در ۹ اکتبر ۲۰۰۶ (۱۷ مهر ۱۳۸۵) انجام داد و بر اساس برآوردهای بینالمللی این کشور حدود ۵۰ سلاح هستهای مونتاژ شده دارد و مواد شکافتپذیر کافی برای ساخت حدود ۷۰ تا ۹۰ کلاهک هستهای تولید کرده است.