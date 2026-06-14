بازیگر سریال «زیر آسمان شهر» درگذشت

شهرزاد جواهری، بازیگر تئاتر و تلویزیون بر اثر ایست قلبی دارفانی را وداع گفت.

به گزارش تابناک؛ شهرزاد جواهری، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، دیروز شنبه بر اثر ایست قلبی و به‌طور ناگهانی در ۴۹ سالگی درگذشت.

شهرزاد جواهری در سال‌های اخیر فعالیت هنری کمتری داشت، اما همچنان در میان اهالی تئاتر به عنوان هنرمندی خوب و خوش‌نام شناخته می‌شد.

این هنرمند متولد سال ۱۳۵۶ در تهران و دارای مدرک کارشناسی حسابداری بود. جواهری فعالیت هنری خود را با حضور در نمایش «پرواز» به کارگردانی میکائیل شهرستانی آغاز کرد و در طول سال‌های فعالیتش در آثار نمایشی و تلویزیونی متعددی به ایفای نقش پرداخت.

جواهری سابقه همکاری با حمید سمندریان، حمید امجد و علی رفیعی را در کارنامه داشت.

از جمله آثار تلویزیونی او می‌توان به سریال‌های «زیر آسمان شهر ۲»، «در مسیر زاینده‌رود»، «دفترخانه شماره ۱۳» و «تعطیلات دوست‌داشتنی» اشاره کرد.

زمان و مکان دقیق مراسم تشییع و بزرگداشت این هنرمند متعاقباً اعلام خواهد شد.