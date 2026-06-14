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بازیگر سریال «زیر آسمان شهر» درگذشت

شهرزاد جواهری، بازیگر تئاتر و تلویزیون بر اثر ایست قلبی دارفانی را وداع گفت.
کد خبر: ۱۳۷۹۰۰۶
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14206 بازدید
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۶
بازیگر سریال «زیر آسمان شهر» درگذشت

به گزارش تابناک؛ شهرزاد جواهری، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، دیروز شنبه بر اثر ایست قلبی و به‌طور ناگهانی در ۴۹ سالگی درگذشت.

شهرزاد جواهری در سال‌های اخیر فعالیت هنری کمتری داشت، اما همچنان در میان اهالی تئاتر به عنوان هنرمندی خوب و خوش‌نام شناخته می‌شد.

این هنرمند متولد سال ۱۳۵۶ در تهران و دارای مدرک کارشناسی حسابداری بود. جواهری فعالیت هنری خود را با حضور در نمایش «پرواز» به کارگردانی میکائیل شهرستانی آغاز کرد و در طول سال‌های فعالیتش در آثار نمایشی و تلویزیونی متعددی به ایفای نقش پرداخت.

جواهری سابقه همکاری با حمید سمندریان، حمید امجد و علی رفیعی را در کارنامه داشت.

از جمله آثار تلویزیونی او می‌توان به سریال‌های «زیر آسمان شهر ۲»، «در مسیر زاینده‌رود»، «دفترخانه شماره ۱۳» و «تعطیلات دوست‌داشتنی» اشاره کرد.

زمان و مکان دقیق مراسم تشییع و بزرگداشت این هنرمند متعاقباً اعلام خواهد شد.

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شهرزاد جواهری بازیگر درگذشت زیر آسمان شهر ایست قلبی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
0
22
پاسخ
روحش شاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
1
16
پاسخ
آخی بنده خدا ، سحر زیر آسمان شهر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
0
11
پاسخ
روحش شاد
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
0
11
پاسخ
چقدر ایست قلبی زیاد شده خدا رحمتش کنه
زی زی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
0
9
پاسخ
خدا رحمتش کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
0
10
پاسخ
تسلیت به خانواده محترم ایشون
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