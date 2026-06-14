قیمت طلا ۱۸ عیار امروز یکشنبه ۲۴ خرداد
قیمت طلا کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۱۷ میلیون و ۱۰۶ هزار و ۱۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۷۹۰۰۰| |
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به گزارش تابناک؛ قیمت طلا ۱۸ عیار امروز در سایت اتحادیه طلا و جواهر اعلام شد.
آخرین نرخ اونس طلا
قیمت طلا امروز با 4219 (چهار هزار و دویست و نوزده) دلار نرخگذاری شد.
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
قیمت طلا کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش، به 17 میلیون و 106 هزار و 100 تومان رسید.
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۷۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.
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