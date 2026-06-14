قیمت طلا ۱۸ عیار امروز یکشنبه ۲۴ خرداد

قیمت طلا کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۱۷ میلیون و ۱۰۶ هزار و ۱۰۰ تومان رسید.

به گزارش تابناک؛ قیمت طلا ۱۸ عیار امروز در سایت اتحادیه طلا و جواهر اعلام شد.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت طلا امروز با 4219 (چهار هزار و دویست و نوزده) دلار نرخ‌گذاری شد.

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا کاهش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش، به 17 میلیون و 106 هزار و 100 تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش، به ۷۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید‌.