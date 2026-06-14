عکس: مراسم اولین سالگرد شهادت دکتر محمدمهدی طهرانچی
مراسم اولین سالگرد شهادت دانشمند برجسته، دکتر محمدمهدی طهرانچی، با حضور دکتر بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، حجتالاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و حجتالاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
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