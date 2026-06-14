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کد خبر: ۱۳۷۸۹۸۹
بازدید: ۱۷۶۳

عکس: مراسم اولین سالگرد شهادت دکتر محمدمهدی طهرانچی

مراسم اولین سالگرد شهادت دانشمند برجسته، دکتر محمدمهدی طهرانچی، با حضور دکتر بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری سالگرد شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی دانشگاه آزاد اسلامی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.