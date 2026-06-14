عکس: برگزاری رژه تولد پادشاه بریتانیا همزمان با تجمع مخالفان سلطنت

مراسم سنتی رژه سالانه تولد پادشاه بریتانیا، روز شنبه در لندن برگزار شد و شاه چارلز سوم به همراه ملکه کامیلا در کالسکه‌ای روباز در این آیین شرکت کردند. گروهی از معترضان جمهوری‌خواه با پلاکارد‌های زردرنگ نمادین خود، همزمان با مراسم رسمی سلطنتی، مخالفت خود را با نهاد سلطنت اعلام کردند. در میان پلاکاردها، تصویری از «شاهزاده اندرو» نیز دیده می‌شود که به دلیل حواشی و اتهامات پیرامون او، توسط معترضان برای نقد خانواده سلطنتی استفاده شده است.