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کد خبر: ۱۳۷۸۹۶۱
بازدید: ۲۸۶۶
نظرات: ۳

عکس: برگزاری رژه تولد پادشاه بریتانیا همزمان با تجمع مخالفان سلطنت

مراسم سنتی رژه سالانه تولد پادشاه بریتانیا، روز شنبه در لندن برگزار شد و شاه چارلز سوم به همراه ملکه کامیلا در کالسکه‌ای روباز در این آیین شرکت کردند. گروهی از معترضان جمهوری‌خواه با پلاکارد‌های زردرنگ نمادین خود، همزمان با مراسم رسمی سلطنتی، مخالفت خود را با نهاد سلطنت اعلام کردند. در میان پلاکاردها، تصویری از «شاهزاده اندرو» نیز دیده می‌شود که به دلیل حواشی و اتهامات پیرامون او، توسط معترضان برای نقد خانواده سلطنتی استفاده شده است.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل رژه پادشاه بریتانیا شاه چارلز سوم
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
حسین
Iran (Islamic Republic of)
۲۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۵۴
لباس سرباز از لباس پادشاه خیلی جمع و جورتر و بهتر بود کلاه هر دوشون چقدر مسخره است
پاسخ
0
2
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۴
وقتشه کناره گیری کنه
پاسخ
2
4
Mhd
Iran (Islamic Republic of)
۲۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۰
کلا خانواده سلطنتی خودشون تافته جدا بافته از دیگران می‌دونن.هزینه مراسم هاشون هم واقعا سرسام آور.
پاسخ
1
4