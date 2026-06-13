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تعداد بازدید : 7440
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کد خبر:۱۳۷۸۹۵۹
کد خبر:۱۳۷۸۹۵۹
14108 بازدید
نظرات: ۹۲
نبض خبر

شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!

گروهی افراطی پس از مصاحبه عباس عراقچی با شبکه خبر مقابل ساختمات وزارت خارجه شروع به فحاشی به وزیرامورخارجه کشورمان کردند و منتشر کردند. صبح امروز نیز گروه دیگری در تهران و در مقابل دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه در مشهد دست به فحاشی زدند و با شعارهایی چون «مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار» و «مرگ بر عراقچی بی‌شرف نفوذی» پیکان بابت تفاهم میدان ایران و آمریکا را متوجه عراقچی کردند. این ویدیو از بخشی از این مراسم را با این توضیح می‌بینید که هنوز توضیحی از سوی مسئولین درباره مواجهه با این گروه ارائه نشده است.
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برچسب‌ها:
نبض خبر مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶۸
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۹۲
مسعود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
78
322
پاسخ
درود بر عراقچی درود بر پزشکیان درود بر هر چی آدم عاقله
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
و توافق بده بره و پنهان تفریطی ها !!!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
تا امثال شما هست مملکت از این بهتر نمی‌شه. عراقچی همونیه که همیشه تو رأس مذاکرات بوده پزشکیان هم با نمی‌دونم و چه کنم و چیکار کنم و با دو تا سابقه جنگ تو فاصله کم‌تر از 1 سال و تورم بی‌سابقه. باز هم به طرفداری ادامه بده به خاطر لجبازی با یه عده دیگه . حمایت بی‌جای یه عده همیشه ما رو عقب نگه داشته.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
هر جنگی پایانی دارد؛ و این امر فقط با توافق و مذاکره و.....آغاز میگردد؛ مشکل ما به این آقایون در روش مذاکره و پیش شرط ها و پس شرط ها و ضمانت ها و تحمیل فایده و ضرر حاصل از نتیجه جنگی که خود آغاز ننمودیم هست؛ به زبان ساده تر "چه دادند و چه خواهند داد و....و چه چیزی *نخواهیم* گرفت!!!!!و فاجعه اینجاست.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
یکسری سنگ اندازی میکنند چون نونشون در جنگ و‌تحریمه و گر نه دلشون برای مردم‌نسوخته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
33
169
پاسخ
متاسفم
ناشناس
|
United States of America
|
۰۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
15
81
پاسخ
جالب است!!!!
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
27
232
پاسخ
اینها یعنی حرف رهبری که گفته دو دستگی ایجاد نکنید رو گوش‌ نمیدن؟ کی قراره این جماعت رو جمع کنه؟ بسه دیگه بابا
ا.ا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
17
111
پاسخ
انشاالله که صحت نداشته باشه ولی به نظر می رسه تکرار چند باره تاریخ هست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
234
72
پاسخ
اتفاقا اینا افراطی نیستن واقع بین هستن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
واقع بین چیه آخه ، اگه اتم داشتیم میدانید چه فاجعه ای بود ، چندین کشور از جمله کشور ما محو میشدیم از خاورمیانه ، بزرگان ما یک چیزی میدانند که میگن ما دنبال سلاح هسته ای نمی رویم ، بازدارندگی نداره هیچ باعث استفاده هم میشه تحت فشارها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
والا من هم اعتمادی به آمریکا ندارم ولی متاسفانه شرایط مملکت اصلا خوب نیست و باید مصالحه کنیم..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
13
112
پاسخ
عاقبت دوروها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
36
201
پاسخ
متاسفانه این جماعت تمیتونن این موضوع ساده را متوحه بشن که آقای پزشکیان و آقای عراقچی اصلا کاره ای نیستند که بخوان سر خود برن مذاکره!!!! نه رهبر به آنها چنین اجازه ای میده و نه آمریکا روی اعتبار پزشکیان و عراقچی کوچکترین اعتباری باز میکنند. واقعا این جماعت شعار گو بقدری سطح فکرشون پایینه که حتی از عهده ساده ترین استدلالها هم نمیتونن بر بیان!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
31
186
پاسخ
این جماعت که اتفاقا تعدادشون هم خیلی کمه، هنوز نمیتونن این موضوع ساده را درک کنند که عراقچی و پزشکیان و مابقی مسئولین هرکار میکنند و هر حرفی میزنند، دقیقا همونهایی هست که رهبر حاضر دستورش را داده اند.
محمد‌فقیه‌نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
38
200
پاسخ
مملکت رهبر و رییس جمهور داره اینا چی میگن باید این جماعت خوارج را سرکوب کرد
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