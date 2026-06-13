نبض خبر
شعار مرگ بر عراقچی بیشرف سازشکار توسط افراطیها!
گروهی افراطی پس از مصاحبه عباس عراقچی با شبکه خبر مقابل ساختمات وزارت خارجه شروع به فحاشی به وزیرامورخارجه کشورمان کردند و منتشر کردند. صبح امروز نیز گروه دیگری در تهران و در مقابل دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه در مشهد دست به فحاشی زدند و با شعارهایی چون «مرگ بر عراقچی بیشرف سازشکار» و «مرگ بر عراقچی بیشرف نفوذی» پیکان بابت تفاهم میدان ایران و آمریکا را متوجه عراقچی کردند. این ویدیو از بخشی از این مراسم را با این توضیح میبینید که هنوز توضیحی از سوی مسئولین درباره مواجهه با این گروه ارائه نشده است.
گزارش خطا
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غیر قابل انتشار: ۶۸
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۹۲
درود بر عراقچی درود بر پزشکیان درود بر هر چی آدم عاقله
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۸:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
ناشناس| |
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
ناشناس| |
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
ناشناس| |
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
اینها یعنی حرف رهبری که گفته دو دستگی ایجاد نکنید رو گوش نمیدن؟ کی قراره این جماعت رو جمع کنه؟ بسه دیگه بابا
انشاالله که صحت نداشته باشه ولی به نظر می رسه تکرار چند باره تاریخ هست.
اتفاقا اینا افراطی نیستن واقع بین هستن
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
ناشناس| |
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
متاسفانه این جماعت تمیتونن این موضوع ساده را متوحه بشن که آقای پزشکیان و آقای عراقچی اصلا کاره ای نیستند که بخوان سر خود برن مذاکره!!!! نه رهبر به آنها چنین اجازه ای میده و نه آمریکا روی اعتبار پزشکیان و عراقچی کوچکترین اعتباری باز میکنند. واقعا این جماعت شعار گو بقدری سطح فکرشون پایینه که حتی از عهده ساده ترین استدلالها هم نمیتونن بر بیان!!
این جماعت که اتفاقا تعدادشون هم خیلی کمه، هنوز نمیتونن این موضوع ساده را درک کنند که عراقچی و پزشکیان و مابقی مسئولین هرکار میکنند و هر حرفی میزنند، دقیقا همونهایی هست که رهبر حاضر دستورش را داده اند.