گروهی افراطی پس از مصاحبه عباس عراقچی با شبکه خبر مقابل ساختمات وزارت خارجه شروع به فحاشی به وزیرامورخارجه کشورمان کردند و منتشر کردند. صبح امروز نیز گروه دیگری در تهران و در مقابل دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه در مشهد دست به فحاشی زدند و با شعارهایی چون «مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار» و «مرگ بر عراقچی بی‌شرف نفوذی» پیکان بابت تفاهم میدان ایران و آمریکا را متوجه عراقچی کردند. این ویدیو از بخشی از این مراسم را با این توضیح می‌بینید که هنوز توضیحی از سوی مسئولین درباره مواجهه با این گروه ارائه نشده است.