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اعتراض صداوسیما به عراقچی و تیم مذاکره کننده
ویدیویی از انتقاد صداوسیما از عراقچی و تیم مذاکره کننده را ببینید.
گزارش خطا
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خوب تا اوایل هفته اگر از طرف تیم مذاکره کننده ایران خبری نشد، تمام بند بند تفاهم را آمریکا منتشر خواهد کرد چون باید همه چیز شفاف باشد و آنوقت همه ما با خبر میشویم.
از کی تا حالا
مجریان صدا وسیما
مطالبه گر حقوق مردم شده اند.
به حق چیزای نشنیده.
مجریان صدا وسیما
مطالبه گر حقوق مردم شده اند.
به حق چیزای نشنیده.
ای کاش به سیمای جلیلی .جبلی .می گفتند
که شما نماینده ملت نیستید
نماینده جبهه پایداری ها هستید
که شما نماینده ملت نیستید
نماینده جبهه پایداری ها هستید
مملکت شورای امنیت ملی دارد و آنها تصمیم گرفته اند که فعلا تفاهمنامه امضای از راه دور بشود.
خوب ممکن یک عده ای هم
نه جنگ بخواهند
نه تفاهمنامه
نه صلح
نه شرایط نه جنگ نه صلح
نه شرایط فعلی
نه شرایط بعدی
نه شرایط گذشته
نه شرایط آینده
خوب ممکن یک عده ای هم
نه جنگ بخواهند
نه تفاهمنامه
نه صلح
نه شرایط نه جنگ نه صلح
نه شرایط فعلی
نه شرایط بعدی
نه شرایط گذشته
نه شرایط آینده
اخه شما کی هستید که خواست خودتان را به اکثریت تعمیم میدید اکثریت مردم ایران خواهان اصلاح روشهای غلت در همه زمینه ها هستند و اززگذشته پند بگیریم و نگذاریم خون جوانان ما بیهوده ریخته شود
ملت خواهان کوتاه کردن تهدید از راه مذاکره هستند نه جنگ
ملت خواهان کوتاه کردن تهدید از راه مذاکره هستند نه جنگ
اگر از توافق ناراحت هستید می تونید جور و پلاستون رو جمع کنید از ایران برید این رو گفتم چون با این ادبیات کاملا آشنا هستید