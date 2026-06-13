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تعداد بازدید : 5050
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کد خبر:۱۳۷۸۹۴۲
کد خبر:۱۳۷۸۹۴۲
8781 بازدید
نظرات: ۱۳
نبض خبر

اعتراض صداوسیما به عراقچی و تیم مذاکره کننده

ویدیویی از انتقاد صداوسیما از عراقچی و تیم مذاکره کننده را ببینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر عباس عراقچی ویدیو مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Canada
|
۲۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
27
پاسخ
خوب تا اوایل هفته اگر از طرف تیم مذاکره کننده ایران خبری نشد، تمام بند بند تفاهم را آمریکا منتشر خواهد کرد چون باید همه چیز شفاف باشد و آنوقت همه ما با خبر میشویم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
20
79
پاسخ
از کی تا حالا
مجریان صدا وسیما
مطالبه گر حقوق مردم شده اند.
به حق چیزای نشنیده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
17
81
پاسخ
ای کاش به سیمای جلیلی .جبلی .می گفتند
که شما نماینده ملت نیستید
نماینده جبهه پایداری ها هستید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
10
59
پاسخ
مملکت شورای امنیت ملی دارد و آنها تصمیم گرفته اند که فعلا تفاهم‌نامه امضای از راه دور بشود.
خوب ممکن یک عده ای هم
نه جنگ بخواهند
نه تفاهمنامه
نه صلح
نه شرایط نه جنگ نه صلح
نه شرایط فعلی
نه شرایط بعدی
نه شرایط گذشته
نه شرایط آینده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
33
6
پاسخ
عالی
ناشناس
|
United States of America
|
۲۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
6
17
پاسخ
اتفاق همان اتفاق برجام هست
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
20
2
پاسخ
امروز عراقچی بابت مقاومت چی گفته ؟؟؟؟؟؟
حیدر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
11
56
پاسخ
اخه شما کی هستید که خواست خودتان را به اکثریت تعمیم میدید اکثریت مردم ایران خواهان اصلاح روشهای غلت در همه زمینه ها هستند و اززگذشته پند بگیریم و نگذاریم خون جوانان ما بیهوده ریخته شود
ملت خواهان کوتاه کردن تهدید از راه مذاکره هستند نه جنگ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
10
77
پاسخ
اگر از توافق ناراحت هستید می تونید جور و پلاستون رو جمع کنید از ایران برید این رو گفتم چون با این ادبیات کاملا آشنا هستید
شهروند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
74
17
پاسخ
از اول هم‌گفتم پزشکیان و عراقچی دار و دسته روحانی هستند و به سمت غرب غش کردند . و باعث شهادت رهبری هستند .
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