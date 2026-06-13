صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آخرین جزئیات اختلال در ۴ بانک

بانک مرکزی اعلام کرد که واریز وجوه پذیرندگان به حساب‌های پشتیبان، در چهار بانک ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات تا پایان امشب انجام می‌شود.
کد خبر: ۱۳۷۸۹۳۲
| |
35272 بازدید
|
۸
آخرین جزئیات اختلال در ۴ بانک

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، از ساعات ابتدایی امروز (شنبه - ۲۳ خرداد ۱۴۰۵) برخی خدمات بانکی در چهار بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات با اختلال مواجه شد و مشتریان این بانک‌ها در استفاده از همراه‌بانک و برخی خدمات الکترونیکی با مشکل روبه‌رو شدند.

پس از بروز این اختلال، بانک‌های درگیر با ارسال پیامک به مشتریان خود ضمن عذرخواهی بابت مشکلات ایجاد شده، اعلام کردند که تیم‌های فنی در حال بررسی موضوع هستند و اقدامات لازم برای رفع اختلال با اولویت در حال انجام است.

پیگیری‌های ایسنا نیز نشان می‌دهد که از زمان بروز مشکل، بخش‌های فنی بانک‌ها روند عارضه‌یابی و بازگرداندن خدمات را آغاز و تلاش‌ها برای بازگشت شرایط به وضعیت عادی ادامه دارد.

در ساعات گذشته یکی از دغدغه‌های اصلی پذیرندگان و صاحبان کسب‌وکارها، وضعیت تسویه و واریز وجوه حاصل از تراکنش‌ها بود؛ موضوعی که با توجه به اختلال ایجاد شده در برخی خدمات بانکی مورد توجه افراد قرار گرفت.

مسئولان بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کردند که برای جلوگیری از بروز مشکل در تسویه وجوه، مقرر شده وجوه پذیرندگانی که در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات حساب دارند و پیش‌تر حساب پشتیبان معرفی کرده‌اند، تا پایان امشب به حساب‌های پشتیبان آن‌ها واریز می‌شود.

به این ترتیب اگر یک فروشگاه یا کسب‌وکار، حساب تسویه‌اش در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت یا توسعه صادرات بوده و به دلیل اختلال امکان واریز به آن حساب وجود نداشته، پول فروشش امشب به «حساب پشتیبان» که قبلاً معرفی کرده‌اند واریز می‌شود تا تسویه‌ها متوقف نشود.

طبق اعلام بانک مرکزی، فرآیند پایش سامانه‌ها و زیرساخت‌های مرتبط همچنان ادامه دارد و تیم‌های فنی در حال انجام اقدامات لازم برای رفع اختلال و بازگرداندن خدمات به روال عادی هستند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک مرکزی بانک ها اختلال انتقال وجه مشتریان بانک ها
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اطمینان خاطر به مشتریان بانک‌های مختل شده
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
7
پاسخ
چک ها چی برگشت زدی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
5
7
پاسخ
درست میشه انشالله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
5
21
پاسخ
توی این گرما پاشدم رفتم خرید دست از پا درازتر برگشتم چون کارت ملی کار نمیکرد دست خالی برگشتم خونه و امشب شام ندارم بخورم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
3
24
پاسخ
جالب اینه میگن حمله سایبری کوچک. خیلی نانوایی ها و پمپ بنزین ها از کار افتادند
ظریفی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
19
8
پاسخ
ازبانگ قدرتمند تجارت این اتفاق بعید بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
5
3
پاسخ
به احتمال زیاد بعلت عدم بروز رسانی سیستمها بوده و دلیلش قطعی اینترنت جهانیه
مهران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
3
2
پاسخ
وقتی اینترنت رو قطع و بروزرسانی سرور ها انجام نشه ، هکر ها راحت نفوذ میکنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
0
2
پاسخ
خیلی با حالیم ما اختلالات به کنار بانک صادرات از اختلالات هم میخواد کسب درآمد کنه شماره تلفن 09602 که هزینه بیشتر نسبت به تماس های معمولی داره رو گذاشته به سوالات در مورد اختلالات پاسخ بده
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
معرفی ایران در افتتاحیه جام جهانی با تخت جمشید؟!
مراسم جذاب افتتاحیه جام جهانی 2026 را ببینید
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
لحظه برافراشتن پرچم ایران در افتتاحیه جام جهانی
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند
ترامپ: حمله امشب به ایران را لغو کردم؛ رهبر عالی ایران توافق را پذیرفت؛ توافق بزودی در اروپا امضا می‌شود
سردار فدوی: در آستانه پیروزی بزرگی هستیم
ویدیوی اختصاصی تابناک از افتتاحیه جام جهانی
افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه خاطره‌ساز؛ شکیرا آزتکا را منفجر کرد/ مهدوی‌کیا تنها ایرانی در مکزیکوسیتی! + فیلم و عکس
ترامپ: امشب ضربات بسیار سختی به ایران می زنیم/ سی ان ان: مذاکرات ایران و آمریکا هنوز در مسیر درستی قرار دارد/ ادعای رسانه انگلیسی: پیش‌نویس توافق نهایی تهیه شده است
لحظه کشتن یک زن توسط طالبان +18
ویدیوی وایرال شده از یک دختر جوان در تجمعات شبانه
زمان آغاز افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ با اجرای شکیرا/ جزئیاتی از اجرای مشترک با مدونا و بی‌تی‌اس در فینال
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۵۹ نظر)
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۷ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۲ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۹۱ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۹ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۳ نظر)
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!  (۷۹ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۴ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۶ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
با این توافق به دشمن گفتیم بیا روی سینه ما بنشین!  (۶۰ نظر)
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند  (۵۸ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005miq
tabnak.ir/005miq