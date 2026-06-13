آخرین جزئیات اختلال در ۴ بانک
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، از ساعات ابتدایی امروز (شنبه - ۲۳ خرداد ۱۴۰۵) برخی خدمات بانکی در چهار بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات با اختلال مواجه شد و مشتریان این بانکها در استفاده از همراهبانک و برخی خدمات الکترونیکی با مشکل روبهرو شدند.
پس از بروز این اختلال، بانکهای درگیر با ارسال پیامک به مشتریان خود ضمن عذرخواهی بابت مشکلات ایجاد شده، اعلام کردند که تیمهای فنی در حال بررسی موضوع هستند و اقدامات لازم برای رفع اختلال با اولویت در حال انجام است.
پیگیریهای ایسنا نیز نشان میدهد که از زمان بروز مشکل، بخشهای فنی بانکها روند عارضهیابی و بازگرداندن خدمات را آغاز و تلاشها برای بازگشت شرایط به وضعیت عادی ادامه دارد.
در ساعات گذشته یکی از دغدغههای اصلی پذیرندگان و صاحبان کسبوکارها، وضعیت تسویه و واریز وجوه حاصل از تراکنشها بود؛ موضوعی که با توجه به اختلال ایجاد شده در برخی خدمات بانکی مورد توجه افراد قرار گرفت.
مسئولان بانک مرکزی در گفتوگو با ایسنا اعلام کردند که برای جلوگیری از بروز مشکل در تسویه وجوه، مقرر شده وجوه پذیرندگانی که در بانکهای ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات حساب دارند و پیشتر حساب پشتیبان معرفی کردهاند، تا پایان امشب به حسابهای پشتیبان آنها واریز میشود.
به این ترتیب اگر یک فروشگاه یا کسبوکار، حساب تسویهاش در بانکهای ملی، صادرات، تجارت یا توسعه صادرات بوده و به دلیل اختلال امکان واریز به آن حساب وجود نداشته، پول فروشش امشب به «حساب پشتیبان» که قبلاً معرفی کردهاند واریز میشود تا تسویهها متوقف نشود.
طبق اعلام بانک مرکزی، فرآیند پایش سامانهها و زیرساختهای مرتبط همچنان ادامه دارد و تیمهای فنی در حال انجام اقدامات لازم برای رفع اختلال و بازگرداندن خدمات به روال عادی هستند.