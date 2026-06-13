سوت
تمسخر ساعت رولکس قلعهنویی توسط فردوسیپور
عادل فردوسی پور با ساعت امیر قلعهنویی در عکسهای فیفا برای جام جهانی ٢٠٢۶ شوخی کرد.
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نوش جونش نه مال کسی خورد نه دیوار کسی بالا رفت. حالا از حسودی نسوز
کسی که یه جمله درباره حمله به کشورش هم نگفته ولی خوب بلده از سر تا ذیل همه رو مسخره کنه!
عادل جان یادت رفته که دزد به خونتون زد و میلیاردها تومان فرش نفیس و طلا و دلار برد، زمانی که یک میلیارد قیمت و ارزش بسیار بسیار بالایی داشت، مردم نخندیدند، ولی تو بخند. یادآوری تاریخ خیلی خوبه چون یادآوری چپاول گریه.
مثلا ایشان استاد دانشگاه شریف هستند مسخره کردن وتحقیر دیگران در هیچ فرهنگی پذیرفته نیست هدف ایشان چیه