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تعداد بازدید : 3826
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کد خبر:۱۳۷۸۹۲۶
کد خبر:۱۳۷۸۹۲۶
6392 بازدید
نظرات: ۸
سوت

تمسخر ساعت رولکس قلعه‌نویی توسط فردوسی‌پور

عادل فردوسی پور با ساعت امیر قلعه‌نویی در عکس‌های فیفا برای جام جهانی ٢٠٢۶ شوخی کرد.
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برچسب‌ها:
سوت عادل فردوسی پور ویدیو امیر قلعه نویی ساعت رولکس جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
23
18
پاسخ
خیلی بده که مربی تیم ملی خودمان را مسخره کنیم.
افسوس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
27
16
پاسخ
نوش جونش نه مال کسی خورد نه دیوار کسی بالا رفت. حالا از حسودی نسوز
عمو صابر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
15
13
پاسخ
کلا این بشر دوست مردم و دست بندازه و تو کارش استاده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
2
9
پاسخ
قلعه نویی اگر شکست خوردی ایران نیا دیگه.
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
12
9
پاسخ
کسی که یه جمله درباره حمله به کشورش هم نگفته ولی خوب بلده از سر تا ذیل همه رو مسخره کنه!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
4
8
پاسخ
عادل جان یادت رفته که دزد به خونتون زد و میلیاردها تومان فرش نفیس و طلا و دلار برد، زمانی که یک میلیارد قیمت و ارزش بسیار بسیار بالایی داشت، مردم نخندیدند، ولی تو بخند. یادآوری تاریخ خیلی خوبه چون یادآوری چپاول گریه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
5
7
پاسخ
مثلا ایشان استاد دانشگاه شریف هستند مسخره کردن وتحقیر دیگران در هیچ فرهنگی پذیرفته نیست هدف ایشان چیه
ناشناس
|
Germany
|
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
6
6
پاسخ
تا کور شود هر آن که نتواند دید...
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