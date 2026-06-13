En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 5885
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۷۸۹۱۰
کد خبر:۱۳۷۸۹۱۰
16415 بازدید
نظرات: ۶۰
نبض خبر

با این توافق به دشمن گفتیم بیا روی سینه ما بنشین!

سید محمود نبویان نماینده سوپرانقلابی مجلس با خسارت بار خواندن توافق تازه ایران و آمریکا مدعی شد: «با این توافق به دشمن گفتیم بیا روی سینه ما بنشین (و سر ما را ببر)!» اظهارات نبویان را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر سید محمود نبویان مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
ویدیوی رسانه رهبری پس از اعتراضات به مذاکره کنندگان
ویدیوی حمید رسایی با زیرنویس عبری در رسانه اسرائیلی
استقبال کانال 12 اسرائیل از ویدیوی استعفای قالیباف و عراقچی
در کانال‌های اسرائیل: مرگ بر عراقچی بی‌شرف نفوذی
از تهران با زیرنویس عبری: تهدید ترور قالیباف و عراقچی!
ترامپ: امشب ایران را به شدت بمباران می‌کنیم / به زودی خارک را می‌گیریم!
ادعای ترامپ درباره جزئیات توافق ایران و آمریکا: هفته بعد در اروپا امضا می‌شود! + زیرنویس
همه سخنرانی‌های ترامپ درباره نزدیک بودن توافق با ایران + زیرنویس!
دورخیز ترامپ برای حمله به ایران بعد از جام جهانی؟!
عراقچی: منابع قابل توجهی به اقتصاد ایران تزریق خواهد شد
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید
اصرار عباس عراقچی برای دریافت هزینه بابت تنگه هرمز
اعلام سرنوشت اورانیوم غنی شده توسط عراقچی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶۵
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۶۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
201
58
پاسخ
درود بر نبویان شجاع و دلیر
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
ازنماینده ای که خود باید عامل وحدت باشد
این اظهارات بعید بود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
28
196
پاسخ
این آقایان دقدقه معیشت و مشکلات روزمره زندگی ندارند. آینده خودشان و فرزندانشان تامین است و خیالشان راحت. موقع جنگ هم معلوم نیست کجا هستند که هیچ آسیبی نمی بینند. به همین خاطر مشکلی با جنگ ندارند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
دغدغه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
تا جایی که می دانیم تجار امارات و پولدارها موافق توافق هستند
آدم هایی مثل نبویان که وضع متوسط و پایینی دارند آزادانه تر می توانند اظهار نظر کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
45
43
پاسخ
بس کن برادر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
120
39
پاسخ
ازاین هم بدتره جناب نبویان،تمام دست اوردهایمان را دودستی دادیم رفت،بزار متن توافق بیاد ،بعد معلوم میشه
پاسخ ها
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
کدوم دستاورد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
109
35
پاسخ
وامصیبتا اگر طرف ایرانی چنین متن توافقی را امضا کند.
پاسخ ها
پارادوکس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
شما دلواپسان همیشگی ،بودنتان در وجود بحران و تحریم و تنگنا هست .در شرایط عادی و نرمال نمیتوانید زیست کنید و خود بخود از بین میرید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
104
35
پاسخ
آقای نبویان درست گفته تو چرا عصبانی شدی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
17
134
پاسخ
یکی جلوی این را بگسزد
با افتخار گفت که نزاشتیم دولت رئیسی برجام را احیا کند
خوب نتیجه اش صدها میلیارد دلار خسارت برای کشور و مشکلات اقتصادی برای کشور
آیا آن دنیا جوابگوی رنجی که به مردم وارد کردید خواهید بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
20
96
پاسخ
مگر صلح و توافق بدون اذن رهبری میسر است؟!
اینها مدعی ولایت پذیری هستند؟!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
113
32
پاسخ
با صحبت هایش کاملاً موافقم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
110
34
پاسخ
کاملا درست گفته
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...