نبض خبر
با این توافق به دشمن گفتیم بیا روی سینه ما بنشین!
سید محمود نبویان نماینده سوپرانقلابی مجلس با خسارت بار خواندن توافق تازه ایران و آمریکا مدعی شد: «با این توافق به دشمن گفتیم بیا روی سینه ما بنشین (و سر ما را ببر)!» اظهارات نبویان را میبینید و میشنوید.
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درود بر نبویان شجاع و دلیر
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
این اظهارات بعید بود.
این آقایان دقدقه معیشت و مشکلات روزمره زندگی ندارند. آینده خودشان و فرزندانشان تامین است و خیالشان راحت. موقع جنگ هم معلوم نیست کجا هستند که هیچ آسیبی نمی بینند. به همین خاطر مشکلی با جنگ ندارند
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ناشناس| |
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
ناشناس| |
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
آدم هایی مثل نبویان که وضع متوسط و پایینی دارند آزادانه تر می توانند اظهار نظر کنند
ازاین هم بدتره جناب نبویان،تمام دست اوردهایمان را دودستی دادیم رفت،بزار متن توافق بیاد ،بعد معلوم میشه
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رضا| |
۰۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
وامصیبتا اگر طرف ایرانی چنین متن توافقی را امضا کند.
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پارادوکس| |
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
یکی جلوی این را بگسزد
با افتخار گفت که نزاشتیم دولت رئیسی برجام را احیا کند
خوب نتیجه اش صدها میلیارد دلار خسارت برای کشور و مشکلات اقتصادی برای کشور
آیا آن دنیا جوابگوی رنجی که به مردم وارد کردید خواهید بود
با افتخار گفت که نزاشتیم دولت رئیسی برجام را احیا کند
خوب نتیجه اش صدها میلیارد دلار خسارت برای کشور و مشکلات اقتصادی برای کشور
آیا آن دنیا جوابگوی رنجی که به مردم وارد کردید خواهید بود
مگر صلح و توافق بدون اذن رهبری میسر است؟!
اینها مدعی ولایت پذیری هستند؟!!!!
اینها مدعی ولایت پذیری هستند؟!!!!