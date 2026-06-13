سید محمود نبویان نماینده سوپرانقلابی مجلس با خسارت بار خواندن توافق تازه ایران و آمریکا مدعی شد: «با این توافق به دشمن گفتیم بیا روی سینه ما بنشین (و سر ما را ببر)!» اظهارات نبویان را می‌بینید و می‌شنوید.