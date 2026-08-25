چرا قانون سه ثانیه برای خوردن غذای افتاده روی زمین درست نیست؟

یک میکروبیولوژیست مواد غذایی با رد باور رایج درباره قانون سه یا پنج ثانیه توضیح می‌دهد که باکتری‌ها و میکروارگانیسم‌هایی مانند ویروس‌ها همه‌جا حضور دارند؛ از کف زمین گرفته تا رایانه، بدن انسان و تلفن همراه. به گفته او، چون این عوامل بیماری‌زا با چشم دیده نمی‌شوند، نمی‌توان تشخیص داد کدام سطح آلوده‌تر است. باکتری‌ها برای ایجاد بیماری باید به چیزی بچسبند و غذای مرطوب یکی از بهترین سطوح برای چسبیدن آن‌هاست. بنابراین اگر غذا روی زمین یا هر سطح آلوده‌ای بیفتد، آلودگی می‌تواند در همان لحظه منتقل شود و هرچه زمان تماس، فشار و میزان کثیفی سطح بیشتر باشد، خطر نیز افزایش می‌یابد. توضیحات این متخصص درباره خطر خوردن غذای افتاده را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید.