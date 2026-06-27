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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۷۸۸۵۷
کد خبر:۱۳۷۸۸۵۷
791 بازدید
آسپرین؛

چگونه یک ویروس بدن انسان را آلوده می‌کند؟

در این ویدیو، روند ورود ویروس آنفلوانزا به بدن انسان و تکثیر آن در سلول‌ها با تصویرسازی پزشکی توضیح داده می‌شود. دیوید بولینسکی، تصویرگر پزشکی، در گفت‌وگویی درباره این انیمیشن که برای شرکت پژوهشی زایروس طراحی شده، نشان می‌دهد چگونه ویروس از طریق قطرات عطسه وارد بینی و گلو می‌شود، روی سطح سلول می‌نشیند و با استفاده از ساختارهایی شبیه «کلید»، راه خود را به درون سلول باز می‌کند. سپس سلول فریب‌خورده دستورالعمل ساخت ویروس‌های جدید را به هسته خود می‌برد و در نتیجه، تنها از یک ویروس، میلیون‌ها ویروس تازه تولید می‌شود. با این حال، سیستم ایمنی بدن معمولاً با سرعتی بیشتر وارد عمل می‌شود و مانع گسترش کامل آن‌ها می‌شود. این ویدیو را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
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