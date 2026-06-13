لحظه منفجر کردن رئیس کارتل مواد مخدر مکزیک

نیروی هوایی آمریکا هکتور راستنفورد گوئررو فلورس، معروف به نینو گوئررو، رهبر سازمان نارکو ترن د آراگوا (کارتل مواد مخدر) را هدف قرار داد. گوئررو رهبر باند بدنام «ترن د آراگوا» (Tren de Aragua) بود؛ سازمانی که از یک گروه محلی در ایالت آراگوا به یکی از قدرتمندترین شبکه‌های جنایتکار آمریکای لاتین تبدیل شد. این باند ابتدا در اطراف پروژه‌های راه‌آهن در ایالت آراگوا فعالیت می‌کرد و نام آن نیز به معنای «قطار آراگوا» است اما به مرور فعالیت‌هایش به قاچاق مواد مخدر، اخاذی، آدم‌ربایی، قاچاق انسان، قتل‌های سازمان‌یافته و کنترل مناطق وسیعی از ونزوئلا گسترش یافت. نینو گوئررو سال‌ها از داخل زندان بدنام «توکورون» شبکه خود را اداره می‌کرد. گزارش‌ها حاکی از آن بود که این زندان عملاً به مقر فرماندهی باند تبدیل شده بود و اعضای گروه از امکاناتی برخوردار بودند که در بسیاری از زندان‌های جهان تصور آن نیز دشوار است. با موج مهاجرت میلیون‌ها ونزوئلایی، اعضا و هسته‌های این باند در کشورهای مختلف از جمله کلمبیا، پرو، شیلی، اکوادور، برزیل و حتی ایالات متحده شناسایی شدند. به همین دلیل برخی نهادهای امنیتی آن را یکی از خطرناک‌ترین سازمان‌های جنایی فراملی در نیمکره غربی می‌دانند. لحظه اصابت پرتابه به محل استقرار این سرکرده مواد مخدر و همراهانش و انهدام این محدوده را می‌بینید.