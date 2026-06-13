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تعداد بازدید : 2859
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کد خبر:۱۳۷۸۸۳۳
کد خبر:۱۳۷۸۸۳۳
15984 بازدید
نظرات: ۱۲
نبض خبر

دورخیز ترامپ برای حمله به ایران بعد از جام جهانی؟!

حسن لاسجردی کارشناس‌ مسائل بین الملل درباره توافق موقت 60 روزه ایران و آمریکا به قصد مذاکره برای توافق نهایی گفت: «برخی می‌گویند ترامپ در حال فرصت خریدن است و بعد از جام‌جهانی و انتخابات کنگره دوباره برای ایران نقشه دارد، من این را قبول ندارم. ترامپ فهمیده که با ایران نمی‌تواند مثل ونزوئلا، عراق و سوریه رفتار کند. می‌توانیم به توافقی برسیم که هم ما احساس برد کنیم هم ترامپ.» تحلیل لاسجردی را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر جنگ ایران و آمریکا حسن لاسجردی ویدیو جام جهانی مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا جام جهانی آمریکا دونالد ترامپ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲۱
انتشار یافته: ۱۲
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
21
99
پاسخ
قطعا برمیگرده خیلی باید ساده لوح باشه آدم قبول کنه صلح این آدمها رو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
16
79
پاسخ
احتمال زیاد این جنایتکاران بهانه و حمله میکنند
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
31
51
پاسخ
توافق و تفاهم با آمریکا بی معنی است!
آمریکا فقط زبون زور رو میفهمه!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
یعنی محاصره دریایی باشیم قوی میشیم؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
9
32
پاسخ
تیتر جالب نبود تابناک. مردم به اندازه کافی استراس دارند.
پاسخ ها
حافظ اصفانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
استراس دارند یا استرس؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
16
46
پاسخ
جنگ میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
13
45
پاسخ
مثلا الان حمله کنه خللی به جام جهانی وارد میشه؟ موشک یا پهپادی به امریکا میرسه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
2
20
پاسخ
از اون تیترهای جذب مخاطب است؛ ولی با نگاه منفی. چه ارتباطی با متن داره؟
حمید کلباسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
24
26
پاسخ
چه کسی از یک لحظه بعد خبر داره؟ ترامپ پیر و بیمار جسمی و روحی است و اعضای کنگره و میلیونها نفر از جنایات بیشمار این حرامزاده به ستوه آمده و دنبال ساقط کردن او هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
2
29
پاسخ
شب دراز است...
B z
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
0
0
پاسخ
مثلا اگه توافق نکنند جنگ بشه بهتره
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