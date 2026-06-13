دورخیز ترامپ برای حمله به ایران بعد از جام جهانی؟!

حسن لاسجردی کارشناس‌ مسائل بین الملل درباره توافق موقت 60 روزه ایران و آمریکا به قصد مذاکره برای توافق نهایی گفت: «برخی می‌گویند ترامپ در حال فرصت خریدن است و بعد از جام‌جهانی و انتخابات کنگره دوباره برای ایران نقشه دارد، من این را قبول ندارم. ترامپ فهمیده که با ایران نمی‌تواند مثل ونزوئلا، عراق و سوریه رفتار کند. می‌توانیم به توافقی برسیم که هم ما احساس برد کنیم هم ترامپ.» تحلیل لاسجردی را می‌بینید و می‌شنوید.