نبض خبر
دورخیز ترامپ برای حمله به ایران بعد از جام جهانی؟!
حسن لاسجردی کارشناس مسائل بین الملل درباره توافق موقت 60 روزه ایران و آمریکا به قصد مذاکره برای توافق نهایی گفت: «برخی میگویند ترامپ در حال فرصت خریدن است و بعد از جامجهانی و انتخابات کنگره دوباره برای ایران نقشه دارد، من این را قبول ندارم. ترامپ فهمیده که با ایران نمیتواند مثل ونزوئلا، عراق و سوریه رفتار کند. میتوانیم به توافقی برسیم که هم ما احساس برد کنیم هم ترامپ.» تحلیل لاسجردی را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر جنگ ایران و آمریکا حسن لاسجردی ویدیو جام جهانی مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا جام جهانی آمریکا دونالد ترامپ
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قطعا برمیگرده خیلی باید ساده لوح باشه آدم قبول کنه صلح این آدمها رو
توافق و تفاهم با آمریکا بی معنی است!
آمریکا فقط زبون زور رو میفهمه!
آمریکا فقط زبون زور رو میفهمه!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
تیتر جالب نبود تابناک. مردم به اندازه کافی استراس دارند.
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حافظ اصفانی| |
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
مثلا الان حمله کنه خللی به جام جهانی وارد میشه؟ موشک یا پهپادی به امریکا میرسه؟
از اون تیترهای جذب مخاطب است؛ ولی با نگاه منفی. چه ارتباطی با متن داره؟
چه کسی از یک لحظه بعد خبر داره؟ ترامپ پیر و بیمار جسمی و روحی است و اعضای کنگره و میلیونها نفر از جنایات بیشمار این حرامزاده به ستوه آمده و دنبال ساقط کردن او هستند