چهار اصل مرینیت کردن گوشت مرغ

مرینیت مرغ یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای طعم‌دار کردن مرغ و آماده کردن یک شام سریع و خوش‌طعم است. در این روش، چهار عنصر اصلی یعنی چربی، اسید، شیرینی و چاشنی با هم ترکیب می‌شوند تا مرغ هنگام پخت رطوبت خود را حفظ کند، طعم عمیق‌تری بگیرد و رنگ قهوه‌ای و کاراملی زیبایی پیدا کند. مرغ پس از آغشته شدن به مرینیت، باید ۳۰ دقیقه تا حداکثر چهار ساعت در یخچال بماند و سپس روی گریل، در فر یا روی اجاق پخته شود. جزئیات اصول کلی آماده‌سازی مرینیت مرغ را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.