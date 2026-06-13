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کد خبر: ۱۳۷۸۸۲۹
بازدید: ۲۱۰۶
نظرات: ۱

عکس: در آستانه ماه محرم؛ حرم امام حسین (ع) سیاه‌پوش شد

با نزدیک شدن به ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، پرچم‌ها و کتیبه‌های سیاه با مضامین حزن و عزا بر دیوارهای حرم مطهر امام حسین (علیه‌السلام) در کربلای معلی نصب شد تا این آستان مقدس رسماً به استقبال ماه محرم برود.

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برچسب‌ها:
عکس خبری ماه محرم حرم امام حسین (ع) ایام سوگواری
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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انتشار یافته: ۱
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انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین ع
Iran (Islamic Republic of)
۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۰
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین ع
سلام آقا
دوباره مهر تائید زیارتت را بر روی گذرنامه من بزن
ممنونتم
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