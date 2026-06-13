عکس: در آستانه ماه محرم؛ حرم امام حسین (ع) سیاهپوش شد
با نزدیک شدن به ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، پرچمها و کتیبههای سیاه با مضامین حزن و عزا بر دیوارهای حرم مطهر امام حسین (علیهالسلام) در کربلای معلی نصب شد تا این آستان مقدس رسماً به استقبال ماه محرم برود.
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