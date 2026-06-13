نبض خبر
تصاویر کشف جسد نزدیک محل اقامت تیم فوتبال ایران
یک جسد که آثار شکنجه و ضرب و شتم روی آن دیده میشد در نزدیکی ورزشگاه محل تمرین تیم ملی فوتبال ایران در مکزیک کشف شد. این مکان در فاصله چند دقیقهای از هتلی قرار دارد که کاروان ایران در آن اقامت دارد. تیخوانا یکی از خطرناکترین شهرهای جهان و از مراکز اصلی کارتلهای مواد مخدر مکزیک است.
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برچسبها:نبض خبر تیم ملی فوتبال ایران تیخوانا ویدیو جسد مکزیک مافیای مواد مخدر
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توی مکزیک عادیه. یکی نیست به فیفا بگه آخه جام جهانی را رفتید بقل گوش کارتل های مواد مخدر و خانواده های مافیایی و خطرناک تروریست امریکایی با انبوهی از اسلحه و مواد مخدر برگذار کردید که چی بشه؟ امریکایی ها مصلا فوتبال دوست هستند؟ باید مشترک بین انگلیس و اسپانیا و پرتقال برگزار میشد. اینجوری بهتر بود. یا میزبان میشد برزیل امریکا به درد میزبانی نمیخورد.