تصاویر کشف جسد نزدیک محل اقامت تیم فوتبال ایران

یک جسد که آثار شکنجه و ضرب و شتم روی آن دیده می‌شد در نزدیکی ورزشگاه محل تمرین تیم ملی فوتبال ایران در مکزیک کشف شد. این مکان در فاصله چند دقیقه‌ای از هتلی قرار دارد که کاروان ایران در آن اقامت دارد. تیخوانا یکی از خطرناک‌ترین شهرهای جهان و از مراکز اصلی کارتل‌های مواد مخدر مکزیک است.