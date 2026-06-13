عکس: روایت عشق و خدمت؛ رونمایی از لباس خادمی شهید طهرانچی
در مراسم گرامیداشت سالروز عروج شهید طهرانچی، لباس خادمی او که یادآور روحیه خدمتگزاری خالصانه این شهید بزرگوار است، در معرض دید قرار گرفت تا بار دیگر منش و سلوک معنوی این شهید در کنار خدمات ملیاش بازخوانی شود.
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