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کد خبر: ۱۳۷۸۸۰۴
بازدید: ۵۲۸۸
نظرات: ۵

عکس: پهلوان قزاقستانی؛ جوانی که شتر ۴۰۰ کیلویی را بر دوش می‌نشاند

«بیرژان ساگاداتولی»، جوان ۲۵ ساله اهل منطقه ترکستان قزاقستان، با نمایش قدرت بدنی خارق‌العاده خود که شامل بلند کردن شترهای ۳۵۰ تا ۴۰۰ کیلویی و کشیدن خودرو است، خبرساز شد. این دامپزشک جوان که می‌گوید قدرت بدنی‌اش موروثی و خدادادی است و هرگز در باشگاه ورزش نکرده، اکنون در اندیشه ورود حرفه‌ای به دنیای وزنه‌برداری و افتخارآفرینی برای کشورش است.

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برچسب‌ها:
تک عکس پهلوان قزاقستانی شتر ۴۰۰ کیلویی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۵
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۵
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Turkiye
۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۱
سلام خدا بر پهلوانان و دلیر مردان تورک
از رضازاده ایران گرفته تا این تورک قزاقستانی
پاسخ
7
13
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۵
ماشالله
پاسخ
5
2
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۱
به نظر نمیاد 400کیلو باشه
پاسخ
5
2
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۲
عجیب نیست یه مردی تو تو روستای ما بود همین کار رو می کرد
پاسخ
3
0
پهلوون شمالی
Iran (Islamic Republic of)
۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۴
این شتره نهایتا" ۱۲۰ کیلو بیشتر نیست، طوری عکس گرفتند که خیلی بزرگ نشان بدهد.‌
پاسخ
3
2