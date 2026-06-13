عکس: پهلوان قزاقستانی؛ جوانی که شتر ۴۰۰ کیلویی را بر دوش می‌نشاند

«بیرژان ساگاداتولی»، جوان ۲۵ ساله اهل منطقه ترکستان قزاقستان، با نمایش قدرت بدنی خارق‌العاده خود که شامل بلند کردن شترهای ۳۵۰ تا ۴۰۰ کیلویی و کشیدن خودرو است، خبرساز شد. این دامپزشک جوان که می‌گوید قدرت بدنی‌اش موروثی و خدادادی است و هرگز در باشگاه ورزش نکرده، اکنون در اندیشه ورود حرفه‌ای به دنیای وزنه‌برداری و افتخارآفرینی برای کشورش است.