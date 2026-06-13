نبض خبر
واکنش عضو تیم رسانهای مذاکرات به ادعای نبویان در خصوص تنگه هرمز
امیرحسین یزدانپناه عضو کمیته رسانهای تیم مذاکره کننده گفت: تنگه هرمز هرگز به وضعیت قبل از جنگ برنمیگردد پای آن خون دادیم. آقای نبویان متأسفانه برخی بخشهای متن را نمیخواند و از آن عبور میکند. بر اساس متن نهایی، تردد در مسیر دریای عمان و خلیج فارس باید بر اساس ترتیباتی که ایران ایجاد میکند، انجام شود. تعیین مسیر تردد و دریافت هزینه درقبال خدمات و بیمه و ... جزئی از ترتیبات عبور از تنگه است. هیچ کشتی نظامی از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد و فقط کشتیهای تجاری با تحت ترتیبات و نظارت ایران امکان تردد دارند.
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برچسبها:نبض خبر امیرحسین یزدان پناه مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا کنترل تنگه هرمز ویدیو تنگه هرمز سید محمود نبویان
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در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۵
اون طرفم همینا رو میدونه، هر جا لازم باشه میزنه زیرش.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
آقای یزدان پناه گرامی !
صداقت خوب چیزی هست
قرار نیستش که سیاسیون مجبور باشند که دروغ بگویند
لطفا شخص شما در ادعا و اطلاع رسانی خودتان ، تجدید نظر کنید
صداقت خوب چیزی هست
قرار نیستش که سیاسیون مجبور باشند که دروغ بگویند
لطفا شخص شما در ادعا و اطلاع رسانی خودتان ، تجدید نظر کنید
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳