امیرحسین یزدان‌پناه عضو کمیته رسانه‌ای تیم مذاکره کننده گفت: تنگه هرمز هرگز به وضعیت قبل از جنگ برنمی‌گردد پای آن خون دادیم. آقای نبویان متأسفانه برخی بخش‌های متن را نمی‌خواند و از آن عبور می‌کند. بر اساس متن نهایی، تردد در مسیر دریای عمان و خلیج فارس باید بر اساس ترتیباتی که ایران ایجاد می‌کند، انجام شود. تعیین مسیر تردد و دریافت هزینه درقبال خدمات و بیمه و ... جزئی از ترتیبات عبور از تنگه است‌. هیچ کشتی نظامی از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد و فقط کشتی‌های تجاری با تحت ترتیبات و نظارت ایران امکان تردد دارند.