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کد خبر:۱۳۷۸۷۹۱
کد خبر:۱۳۷۸۷۹۱
2587 بازدید
نظرات: ۵
نبض خبر

واکنش عضو تیم رسانه‌ای مذاکرات به ادعای نبویان در خصوص تنگه هرمز

امیرحسین یزدان‌پناه عضو کمیته رسانه‌ای تیم مذاکره کننده گفت: تنگه هرمز هرگز به وضعیت قبل از جنگ برنمی‌گردد پای آن خون دادیم. آقای نبویان متأسفانه برخی بخش‌های متن را نمی‌خواند و از آن عبور می‌کند. بر اساس متن نهایی، تردد در مسیر دریای عمان و خلیج فارس باید بر اساس ترتیباتی که ایران ایجاد می‌کند، انجام شود. تعیین مسیر تردد و دریافت هزینه درقبال خدمات و بیمه و ... جزئی از ترتیبات عبور از تنگه است‌. هیچ کشتی نظامی از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد و فقط کشتی‌های تجاری با تحت ترتیبات و نظارت ایران امکان تردد دارند.
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برچسب‌ها:
نبض خبر امیرحسین یزدان پناه مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا کنترل تنگه هرمز ویدیو تنگه هرمز سید محمود نبویان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
2
7
پاسخ
امیدوارم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
8
پاسخ
اون طرفم همینا رو میدونه، هر جا لازم باشه میزنه زیرش.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
جر زدن طرف مقابل ، ربطی به درستی یا نادرستی ادعای نبویان ندارد.
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
2
8
پاسخ
آقای یزدان پناه گرامی !

صداقت خوب چیزی هست

قرار نیستش که سیاسیون مجبور باشند که دروغ بگویند

لطفا شخص شما در ادعا و اطلاع رسانی خودتان ، تجدید نظر کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
آقا مهدی! بهتر نیست به جای تهمت پاکتی ، خود نبویان پاسخ یزدان‌پناه را میداد؟ البته اگه پاسخی داشت.
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