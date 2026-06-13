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کد خبر: ۱۳۷۸۷۹۰
بازدید: ۲۲۸۶

عکس: برگزاری مجلس ترحیم آیت‌الله اسحاق فیاض از سوی رهبر انقلاب در قم

مجلس ترحیم مرجع عالیقدر مرحوم آیت‌الله حاج شیخ اسحاق فیاض، روز جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ از سوی رهبر انقلاب اسلامی در حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها در قم برگزار شد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری مجلس ترحیم آیت‌الله اسحاق فیاض رهبر انقلاب
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.