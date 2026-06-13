عکس: برگزاری مجلس ترحیم آیتالله اسحاق فیاض از سوی رهبر انقلاب در قم
مجلس ترحیم مرجع عالیقدر مرحوم آیتالله حاج شیخ اسحاق فیاض، روز جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ از سوی رهبر انقلاب اسلامی در حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها در قم برگزار شد.
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