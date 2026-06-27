ساختمان ۳۳ توماس استریت در منطقه ترایبکای نیویورک، آسمان‌خراشی ۲۹ طبقه و بدون پنجره است که سال‌ها به‌عنوان یکی از مراکز مهم سوئیچینگ تلفنی AT&T شناخته می‌شد. اما روزنامه‌نگاران فهمیده‌اند که ساختمان لانگ لاینز، علاوه بر نقش مخابراتی خود، با برنامه‌های نظارتی آژانس امنیت ملی آمریکا نیز مرتبط بوده است. بر اساس اسناد افشاشده ادوارد اسنودن و گزارش‌های تحقیقی، این ساختمان احتمالاً همان سایت محرمانه «تایتن پوینت» است؛ محلی برای پایش تماس‌ها، فکس‌ها، ارتباطات ماهواره‌ای و داده‌های اینترنتی. در این ویدیو، شواهدی مانند نزدیکی ساختمان به دفتر اف‌بی‌آی، تجهیزات مخابراتی خاص و دیش‌های ماهواره‌ای روی سقف بررسی می‌شود. این ویدیو را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید.