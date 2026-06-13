محمد حسین میثاقی در ویژه برنامه زنده تلویزیون هر آنچه از دهانش در می‌آمد خطاب به مخالفان تیم ملی فوتبال گفت و با تعبیر مفت بر و ارجاع به شعر یکی از رپرها تعابیر عجیبی درباره مخالفان تیم ملی به کار برد.