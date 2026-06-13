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تعداد بازدید : 3163
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کد خبر:۱۳۷۸۷۷۹
کد خبر:۱۳۷۸۷۷۹
7007 بازدید
نظرات: ۱۶
سوت

میثاقی از روی مخالفان تیم‌ملی رد شد: مفت‌برهای...!

محمد حسین میثاقی در ویژه برنامه زنده تلویزیون هر آنچه از دهانش در می‌آمد خطاب به مخالفان تیم ملی فوتبال گفت و با تعبیر مفت بر و ارجاع به شعر یکی از رپرها تعابیر عجیبی درباره مخالفان تیم ملی به کار برد.
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برچسب‌ها:
سوت محمد حسین میثاقی ویدیو تیم ملی فوتبال جام جهانی آمریکا تیم ملی فوتبال ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۱۵
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
20
108
پاسخ
بی تربیت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
11
84
پاسخ
آقای محترم اگه این رسانه میلی نبود آدمی مثل شما با به قول خودت این سلیقه موسیقایی!!! اصن جاش تو صدا و سیما نبود
مبارک خودت و حلال جونت حقوقی که میگیری!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
7
77
پاسخ
این نیز بگذرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
8
84
پاسخ
خیلی خیلی برای شما متاسفم که حرفهای این بی ادب را باز نشر می کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
8
81
پاسخ
از کوزه همان طراود که دراوست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
10
63
پاسخ
میثاقی دیر اومدی . موقع ته دیگ رسیدی . قبل‌تر از تو خیلیا این مسیرو رفتن یه مدت بالا بودن و کنار گذاشته شدن . این راه آخر عاقبت نداره .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
8
83
پاسخ
مفت بری رو خودت باب کردی اقای صندلی دزد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
71
21
پاسخ
دمش گرم خوب گفته چون فقط باید از تیم ملی حمایت کنیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
تیم پیشکسوتان
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
11
49
پاسخ
با توجه به کامنتها به نظر میرسه نظر آقای میثاقی اینه که بدنام بودن بهتر از بی نام بودن است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
55
18
پاسخ
در موقعیت زمانی فعلی ، فقط حمایت از تیم ملی.
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