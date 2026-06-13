سوت
میثاقی از روی مخالفان تیمملی رد شد: مفتبرهای...!
محمد حسین میثاقی در ویژه برنامه زنده تلویزیون هر آنچه از دهانش در میآمد خطاب به مخالفان تیم ملی فوتبال گفت و با تعبیر مفت بر و ارجاع به شعر یکی از رپرها تعابیر عجیبی درباره مخالفان تیم ملی به کار برد.
گزارش خطا
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آقای محترم اگه این رسانه میلی نبود آدمی مثل شما با به قول خودت این سلیقه موسیقایی!!! اصن جاش تو صدا و سیما نبود
مبارک خودت و حلال جونت حقوقی که میگیری!
مبارک خودت و حلال جونت حقوقی که میگیری!
خیلی خیلی برای شما متاسفم که حرفهای این بی ادب را باز نشر می کنید
میثاقی دیر اومدی . موقع ته دیگ رسیدی . قبلتر از تو خیلیا این مسیرو رفتن یه مدت بالا بودن و کنار گذاشته شدن . این راه آخر عاقبت نداره .
دمش گرم خوب گفته چون فقط باید از تیم ملی حمایت کنیم
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
با توجه به کامنتها به نظر میرسه نظر آقای میثاقی اینه که بدنام بودن بهتر از بی نام بودن است.