صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۷۸۷۵۲
بازدید: ۲۵۲۵

عکس: خشم معترضان در ژنو؛ مغازه‌داران شهر در حالت تدافعی

بسیاری از کسب‌وکارها در شهر ژنو سوئیس، پیش از برگزاری تظاهرات ضد اجلاس گروه 7 (G7) در ۱۴ ژوئن، برای افزایش امنیت، ویترین‌های خود را با تخته‌های چوبی، ورق‌های آهنی و موانع محافظ پوشاندند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس بین الملل ژنو اجلاس گروه ۷ سوئیس تظاهرات
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.