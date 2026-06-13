عکس: خشم معترضان در ژنو؛ مغازه‌داران شهر در حالت تدافعی

بسیاری از کسب‌وکارها در شهر ژنو سوئیس، پیش از برگزاری تظاهرات ضد اجلاس گروه 7 (G7) در ۱۴ ژوئن، برای افزایش امنیت، ویترین‌های خود را با تخته‌های چوبی، ورق‌های آهنی و موانع محافظ پوشاندند.