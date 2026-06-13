صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خیز گروسی برای دبیرکلی سازمان ملل

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ابراز تمایل شدید خود برای تصدی دبیرکلی سازمان ملل خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۸۷۳۷
| |
1348 بازدید
|
۵
خیز گروسی برای دبیرکلی سازمان ملل

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کرد که مایل است به جای استفاده از روش «توبیخ و سرزنش»، با استفاده از «دیپلماسی آرام و متین» به مقام دبیرکلی سازمان ملل برسد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، گروسی روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی در وین توضیح داد: «به نظر من، دبیرکل سازمان ملل برای این نیست که نقش یک پاپ سکولار یا قاضی را ایفا کند؛ بلکه دبیرکل برای حل مشکلات وجود دارد.»

وی افزود: «من به یک دبیرکل عمل‌گرا اعتقاد دارم، نه دبیرکلی که دیگران را متهم می‌کند.»

رافائل گروسی خطاب به نمایندگان رسانه‌های بین‌المللی تأکید کرد که او به عنوان نماینده ارشد سازمان ملل، باید گفت‌وگو با چهره‌های عالی‌رتبه سیاسی را حفظ کند.

وی تصریح کرد که اگر شخصی را «جنایتکار» خطاب کنید، گفت‌وگو متوقف می‌شود و هیچ مشکلی حل نخواهد شد. گروسی نقش خود در میانجی‌گری میان روسیه و اوکراین را به عنوان نمونه‌ای از شیوه کاری‌اش در رسیدگی به چنین پرونده‌هایی ذکر کرد.

رافائل گروسی 65 ساله، مدیرکل آرژانتینی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یکی از شناخته‌شده‌ترین نامزدها برای تصدی سمت دبیرکلی سازمان ملل محسوب می‌شود.

آنتونیو گوترش، دبیرکل فعلی، به دلیل پرداختن علنی به موارد نقض ادعایی قوانین بین‌المللی شناخته شده است؛ رویکردی که بارها او را در تقابل با طرف‌های مختلف قرار داده است.

دوره مسئولیت آنتونیو گوترش در سمت دبیرکل سازمان ملل در تاریخ 31 دسامبر 2026 به پایان می‌رسد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
گروسی سازمان ملل دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کاهش چشمگیر کودکان کار در جهان/ ایران بر خلاف مسیر
بیش از ۱۰۰ کشور جهان تاکنون واکسنی دریافت نکرده‌اند
دبیرکل سازمان ملل به لبنان می‌رود
واکنش دبیرکل سازمان ملل به آغاز مجدد مذاکرات وین
تحریم‌های سوریه، لیبی و یمن کاهش می‌یابد
واکنش آنتونیو گوترش به حمله یمن در خاک امارات
ایران و چند کشور حق رای در سازمان ملل را از دست دادند
گوترش: سلاح‌های هسته‌ای دنیا را گروگان گرفته‌اند
بیش از ۱۰۰ کشور تا کنون واکسن کرونا دریافت نکرده‌اند
واکنش سازمان ملل به ترور دانشمند هسته‌ای ایران
گوترش با مقامات و رهبران لبنانی دیدار می‌کند
گوترش: حفظ برجام بسیار مهم است
استقبال گوترش از توقف عملیات ترکیه در سوریه
گوترش : دیدار با مقامات لبنان بسیار دلگرم کننده بود
گوترش: فرصتی برای دستیابی به صلح در یمن بوجود آمده
گروسی نامزد دبیرکلی سازمان ملل شد
پیشنهاد گوترش برای برگزاری مجازی مجمع سازمان ملل
واکنش دبیرکل سازمان ملل به حادثه دریای عمان
تأکید گوترش بر تلاش برای جلوگیری از نابودی برجام
واکنش دبیر کل سازمان ملل به تحولات شمال سوریه
انتقاد دبیر کل سازمان ملل از وضعیت زنان در جهان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
4
پاسخ
حریص موذی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
4
پاسخ
راسوی پیر چه خوش اشتهاست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
4
پاسخ
والا این ادم خیلی بیشتر از خیلی عوضی هست. مامور مستقیم اسراییله بی وجدان معلوم نشد چه بلایی سر آمانو اورد . به نظر من بره دبیر کل سازمان ملل بشه شاید بهتر باشه اونجا حداقل کاره ای نیست. البته اگه امریکا و اسراییل کسی را نیارن که ما حسرت اینو بخوریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
3
پاسخ
گروسی مشکل جدید درست نکنه لازم نیست مشکلی رو حل بکنه، ضمنا خیلی آدم کوچکی هست برای این مقام
بازنشسته تامین اجتماعی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
1
پاسخ
بره گم شه روباه مکار
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
معرفی ایران در افتتاحیه جام جهانی با تخت جمشید؟!
مراسم جذاب افتتاحیه جام جهانی 2026 را ببینید
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
لحظه برافراشتن پرچم ایران در افتتاحیه جام جهانی
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند
ترامپ: حمله امشب به ایران را لغو کردم؛ رهبر عالی ایران توافق را پذیرفت؛ توافق بزودی در اروپا امضا می‌شود
سردار فدوی: در آستانه پیروزی بزرگی هستیم
ویدیوی اختصاصی تابناک از افتتاحیه جام جهانی
افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه خاطره‌ساز؛ شکیرا آزتکا را منفجر کرد/ مهدوی‌کیا تنها ایرانی در مکزیکوسیتی! + فیلم و عکس
ترامپ: امشب ضربات بسیار سختی به ایران می زنیم/ سی ان ان: مذاکرات ایران و آمریکا هنوز در مسیر درستی قرار دارد/ ادعای رسانه انگلیسی: پیش‌نویس توافق نهایی تهیه شده است
لحظه کشتن یک زن توسط طالبان +18
ویدیوی وایرال شده از یک دختر جوان در تجمعات شبانه
زمان آغاز افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ با اجرای شکیرا/ جزئیاتی از اجرای مشترک با مدونا و بی‌تی‌اس در فینال
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۵۹ نظر)
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۷ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۲ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۹۱ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۹ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۳ نظر)
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!  (۷۹ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۴ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۶ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
با این توافق به دشمن گفتیم بیا روی سینه ما بنشین!  (۶۰ نظر)
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند  (۵۸ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005mfh
tabnak.ir/005mfh