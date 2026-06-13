خیز گروسی برای دبیرکلی سازمان ملل

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کرد که مایل است به جای استفاده از روش «توبیخ و سرزنش»، با استفاده از «دیپلماسی آرام و متین» به مقام دبیرکلی سازمان ملل برسد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، گروسی روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی در وین توضیح داد: «به نظر من، دبیرکل سازمان ملل برای این نیست که نقش یک پاپ سکولار یا قاضی را ایفا کند؛ بلکه دبیرکل برای حل مشکلات وجود دارد.»

وی افزود: «من به یک دبیرکل عمل‌گرا اعتقاد دارم، نه دبیرکلی که دیگران را متهم می‌کند.»

رافائل گروسی خطاب به نمایندگان رسانه‌های بین‌المللی تأکید کرد که او به عنوان نماینده ارشد سازمان ملل، باید گفت‌وگو با چهره‌های عالی‌رتبه سیاسی را حفظ کند.

وی تصریح کرد که اگر شخصی را «جنایتکار» خطاب کنید، گفت‌وگو متوقف می‌شود و هیچ مشکلی حل نخواهد شد. گروسی نقش خود در میانجی‌گری میان روسیه و اوکراین را به عنوان نمونه‌ای از شیوه کاری‌اش در رسیدگی به چنین پرونده‌هایی ذکر کرد.

رافائل گروسی 65 ساله، مدیرکل آرژانتینی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یکی از شناخته‌شده‌ترین نامزدها برای تصدی سمت دبیرکلی سازمان ملل محسوب می‌شود.

آنتونیو گوترش، دبیرکل فعلی، به دلیل پرداختن علنی به موارد نقض ادعایی قوانین بین‌المللی شناخته شده است؛ رویکردی که بارها او را در تقابل با طرف‌های مختلف قرار داده است.

دوره مسئولیت آنتونیو گوترش در سمت دبیرکل سازمان ملل در تاریخ 31 دسامبر 2026 به پایان می‌رسد.