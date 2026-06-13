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تعداد بازدید : 3227
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کد خبر:۱۳۷۸۷۲۴
کد خبر:۱۳۷۸۷۲۴
6289 بازدید
نظرات: ۹
سوت

استدلال عجیب قلعه نویی و شوکه شدن فردوسی پور

استدلال عجیب قلعه نویی درباره اینکه صعود در جام جهانی فوتبال 48 تیمی سخت‌تر از صعود در جام جهانی 32 تیمی است با عکس العمل عادل فردوسی پور مواجه شد.
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برچسب‌ها:
سوت امیر قلعه نویی تیم ملی فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ عادل فردوسی پور ویدیو تیم ملی فوتبال ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
4
19
پاسخ
درسته وقتی ۳۲ تیمی بود با سه تا بازی میرفتی جز ۱۶ تیم میشدی
ولی الان با تک بازی حذفی وارد ۱۶ تیم میشی پس سخت تره
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
5
13
پاسخ
در این که فردوسی پور در گزارش متخصص هست شکی نیست ولی در بسیاری موارد سودش در اصرار به نفهمیدن هست از جمله در این مورد
قلعه نویی درسته مربی تاپی تیست ولی اینجا داره درست می گه در 32 تیمی با سه بازی میرسی به 16 تا و در 48 تیمی با 4 بازی میتونی برسی منظورش صعود از گروه نیست صعود به 16 تاست
ناشناس
|
France
|
۰۶:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
2
11
پاسخ
راست میگه با افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو شانس من برای قبولی کمتر شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
9
10
پاسخ
مدرک تحصیلی قلعه نویی (دیپلم به زور) و سواد و ادبیاتش در مقابل سایر مربیان جام جهانی نشاندهنده همه چیز هست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
6
6
پاسخ
بله دقیقا درست
۴۸از ۳۲بزرگتره خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
3
19
پاسخ
استدلال قلعه نوعی عجیبه؟؟؟
صعود برای رسیدن به 16 تیم صد درصد سختتر شده است
منظور 16 تیم رفتنه
هم فردوسی پور میدونه هم من میدونم هم شما میدونید هم قلعه نوعی
به نظرم مشکل فردوسی پور از جای دیگس
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
16
پاسخ
سعود به 16 تیم سخت تر میشه عادل جان.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
ضمن احتارم به نظر شما که درست هم هست اما اون عربستان سعودی است
صعود مجید جان
شعبان زاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
3
پاسخ
گرچه آقای قلعه نوعی رو از ظر فنی واجد سرمربیگیری تیم ملی ایران نمی دونیم ولی در این مورد نظر ایشون درسته. منظور ایشون ورود به جمع 16 تیمه و منظور صعود از مرحله مقدماتی نیست. در گذشته در بین 32 تیم، با 3 بازی مقدماتی وارد 16 تیم می شدیم، الان با سه بازی وارد 32 تیم و سپس یک بازی حذفی، وارد 16 تیم می شیم.
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