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تعداد بازدید : 4168
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کد خبر:۱۳۷۸۷۲۳
کد خبر:۱۳۷۸۷۲۳
10858 بازدید
نظرات: ۲۳
سوت

افشاگری فردوسی پور: تصمیم می‌گیرند سردار را برگردانند

عادل فردوسی پور درباره یک تصمیم جنجالی پیرامون تیم ملی فوتبال فاش کرد: «تصمیم می‌گیرند سردار را (به تیم ملی) برگردانند. بعد می‌بینند، ای وای. در آن لیست پنجاه و پنجاه نفره که حدود یک ماه، یک ماه نیم قبل از مسابقات به فیفا می‌دهند، اسمش را نداده بودند. خب 54 اسم می‌دادید و 55 را نگه می‌داشتید...» روایت فردوسی پور را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
سوت سردار آزمون تیم ملی فوتبال ایران جام جهانی ویدیو جام جهانی ۲۰۲۶ فدراسیون فوتبال عادل فردوسی پور
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۱۳
انتشار یافته: ۲۳
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
67
43
پاسخ
آنقدر جوان جویای نام داریم که سردار اصلأ به حساب نمیاد.
کسیکه مثل تو بی لیاقت باشد در جمع محرمان جایی ندارد.
میکده حمام نیست ... سر زده وارد نشو
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
سردار تو جنگ 12 روزه هتل گرفت برای هموطنانش تو چیکار کردی که تعیین تکلیف میکنی؟ فقط کامنت گذاشتی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
اون کسانی که رفتند نباید قبول می کردند بدون سردارجایی بروند.
کسانی در تیم ملی هستند که 15 دقیقه بیشتر در بازی های مقدماتی بازی نکردند. حالا از صدقه سر سردارآزمون
جام جهانی بازی می کنند
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
53
39
پاسخ
تیم ملی جای وطن فروش وهابی نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
39
31
پاسخ
به درک
پوریا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
25
43
پاسخ
این افشاگری نیست داستان سازی دروغیه ، اصلاً قرار نبوده آزمون دعوت بشه ، بخاطره همون استوری ، حتی تا الان هم عذرخواهی نکرده !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
37
39
پاسخ
سردار کیه ؟!
پاسخ ها
بابک
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
سرچ کن بدونی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
41
35
پاسخ
توپ شوت کن وطن فروش نمی خواهیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
4
6
پاسخ
۵۵نفر!؟!؟!؟
ابوالفضل عباسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
39
39
پاسخ
عادل کم ماله بکش
سردار که وسط جنگ داشت برای بن زاید دستمال میکشید و به وطن پشت کرده بود
لیاقت پوشیدن لباس تیم ملی را ندارد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
عادل چون خودش دلش با ایران نیست، از دید او بازگشت یک خائن به تیم ملی هم اشکالی ندارد
روجا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
27
24
پاسخ
عادل فردوسی پور آرسن لوپن ایران است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
36
40
پاسخ
کسی که حاضر به عذرخواهی نشد همون بهتر که دعوت نشه -
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
واقعا عذرخواهی نکرد؟
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