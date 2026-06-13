سوت
افشاگری فردوسی پور: تصمیم میگیرند سردار را برگردانند
عادل فردوسی پور درباره یک تصمیم جنجالی پیرامون تیم ملی فوتبال فاش کرد: «تصمیم میگیرند سردار را (به تیم ملی) برگردانند. بعد میبینند، ای وای. در آن لیست پنجاه و پنجاه نفره که حدود یک ماه، یک ماه نیم قبل از مسابقات به فیفا میدهند، اسمش را نداده بودند. خب 54 اسم میدادید و 55 را نگه میداشتید...» روایت فردوسی پور را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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برچسبها:سوت سردار آزمون تیم ملی فوتبال ایران جام جهانی ویدیو جام جهانی ۲۰۲۶ فدراسیون فوتبال عادل فردوسی پور
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آنقدر جوان جویای نام داریم که سردار اصلأ به حساب نمیاد.
کسیکه مثل تو بی لیاقت باشد در جمع محرمان جایی ندارد.
میکده حمام نیست ... سر زده وارد نشو
کسیکه مثل تو بی لیاقت باشد در جمع محرمان جایی ندارد.
میکده حمام نیست ... سر زده وارد نشو
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
ناشناس| |
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
کسانی در تیم ملی هستند که 15 دقیقه بیشتر در بازی های مقدماتی بازی نکردند. حالا از صدقه سر سردارآزمون
جام جهانی بازی می کنند
این افشاگری نیست داستان سازی دروغیه ، اصلاً قرار نبوده آزمون دعوت بشه ، بخاطره همون استوری ، حتی تا الان هم عذرخواهی نکرده !
عادل کم ماله بکش
سردار که وسط جنگ داشت برای بن زاید دستمال میکشید و به وطن پشت کرده بود
لیاقت پوشیدن لباس تیم ملی را ندارد
سردار که وسط جنگ داشت برای بن زاید دستمال میکشید و به وطن پشت کرده بود
لیاقت پوشیدن لباس تیم ملی را ندارد
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳