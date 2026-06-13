عادل فردوسی پور درباره یک تصمیم جنجالی پیرامون تیم ملی فوتبال فاش کرد: «تصمیم می‌گیرند سردار را (به تیم ملی) برگردانند. بعد می‌بینند، ای وای. در آن لیست پنجاه و پنجاه نفره که حدود یک ماه، یک ماه نیم قبل از مسابقات به فیفا می‌دهند، اسمش را نداده بودند. خب 54 اسم می‌دادید و 55 را نگه می‌داشتید...» روایت فردوسی پور را می‌بینید و می‌شنوید.