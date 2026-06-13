نبض خبر
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمیکنیم با خصم پلید
تصاویری از تجمعات شبانه منتشر شده که پس از مصاحبه عباس عراقچی در شبکه خبر درباره مفاد تفاهم اولیه میانه ایران و آمریکا با شعارهای «هیهات منا الذلة» و «صلح نمیکنیم با خصم پلید» اساساً با هرگونه توافق مخالفت شده است. این تصاویر را میبینید.
گزارش خطا
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صلح نشده تنگه هرمز قرار باز بشه افتصاد دنیا نفس می کشه و شاید زردمبو تا انتخابات صبر کنه. این آتش بس به نفعش هست اگر حزبش رای بیاره. میاد ۲ سال می کوبه. باعث تاسف هست ساده بودن ما. دیگه ۱.۵ سال پیش نیست.
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ناشناس| |
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
ناشناس| |
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
ناشناس| |
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
ناشناس| |
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
فکر نکنم ترامپ و نتانیاهو به هیچ توافقی پایبند بمانند
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ناشناس| |
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
صلح نکن!
ما 90 میلیون مردم ایران خواهوان توافق و امتیازگیری هستیم.
شما دو درصد هم نیستید.
ما 90 میلیون مردم ایران خواهوان توافق و امتیازگیری هستیم.
شما دو درصد هم نیستید.
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شهروند| |
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
از نظر این جماعت جنگ طلب تا قیامت باید با همه دنیا جنگید سواد هم که ندارند بدونن خسارتهاش برای خودشون کشور چقدره
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ناشناس| |
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
ناشناس| |
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
براشون مهم نیست چند میلیون آدم بیکار شدن و برق و آب نداریم.
ناشناس| |
۰۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
خوشحالم هنوز هم افرادی هستند که با تندروان مخالفند.
و من الله توفیق
تجربه نشون داد مردم درست میگن چهار بار مذاکره کردیم هر چهار بار زدن زیرش اخری بلو ک شدن پول در قطر
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ناشناس| |
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
ناشناس| |
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
بله دقیقا حق دارند،ما صد روزه از شب تاصبح توخیابونیم ،دنبال انتقام هستیم،نمیزاریم توافق بشود
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ناشناس| |
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
ناشناس| |
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
هیچ اهمیتی ندارد.
اینها یک عده معدود با صدای بلند هستند
اکثر مردم تابع تصمیمات شورای امنیت ملی و دولت هستند.
اینها یک عده معدود با صدای بلند هستند
اکثر مردم تابع تصمیمات شورای امنیت ملی و دولت هستند.
هیچ منطقی نیست
یعنی چه صلح نمی کنیم
75 میلیون دیگه می خواهند صلح کنند
یعنی چه صلح نمی کنیم
75 میلیون دیگه می خواهند صلح کنند
اگر تعداد شما تونست به 1 درصد برسه من اسمم رو عوض می کنم.
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ناشناس| |
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
ناشناس| |
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
از قدیم گفتن ادمی رو که خواب میشه از خواب بیدار کرد اما ادمی رو که خودش رو به خواب زده رو نه..............................
ناشناس| |
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
ناشناس| |
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳