En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 6023
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۷۸۷۱۹
کد خبر:۱۳۷۸۷۱۹
14846 بازدید
نظرات: ۸۳
نبض خبر

شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید

تصاویری از تجمعات شبانه منتشر شده که پس از مصاحبه عباس عراقچی در شبکه خبر درباره مفاد تفاهم اولیه میانه ایران و آمریکا با شعارهای «هیهات منا الذلة» و «صلح نمی‌کنیم با خصم پلید» اساساً با هرگونه توافق مخالفت شده است. این تصاویر را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا عباس عراقچی تجمعات ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
ویدیوی رسانه رهبری پس از اعتراضات به مذاکره کنندگان
اظهارات عراقچی نشان می‌دهد دشمن را به خوبی نشناخته!
ویدیوی حمید رسایی با زیرنویس عبری در رسانه اسرائیلی
در کانال‌های اسرائیل: مرگ بر عراقچی بی‌شرف نفوذی
از تهران با زیرنویس عبری: تهدید ترور قالیباف و عراقچی!
اعتراض صداوسیما به عراقچی و تیم مذاکره کننده
با این توافق به دشمن گفتیم بیا روی سینه ما بنشین!
ادعای ترامپ درباره جزئیات توافق ایران و آمریکا: هفته بعد در اروپا امضا می‌شود! + زیرنویس
تصاویر ماهواره‌ای از ضربات موشکی تازه ایران به مواضع آمریکا
اصرار عباس عراقچی برای دریافت هزینه بابت تنگه هرمز
اعلام سرنوشت اورانیوم غنی شده توسط عراقچی
عراقچی: منابع قابل توجهی به اقتصاد ایران تزریق خواهد شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵۲
در انتظار بررسی: ۲۹
انتشار یافته: ۸۳
ناشناس
|
Canada
|
۰۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
141
61
پاسخ
صلح نشده تنگه هرمز قرار باز بشه افتصاد دنیا نفس می کشه و شاید زردمبو تا انتخابات صبر کنه. این آتش بس به نفعش هست اگر حزبش رای بیاره. میاد ۲ سال می کوبه. باعث تاسف هست ساده بودن ما. دیگه ۱.۵ سال پیش نیست.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
در جریان معیشت نیستید. بخصوص سخنرانان
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
در جریان بدذاتی آمریکا نیستید بخصوص اصلاح طلبان
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
ناشناس ۱۱:۰۳ هنوز تخیل اصلاح طلب،اصولگرا داری؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
یعنی واقعا هنوزم فکر می‌کنی اصلاح طلب با اصول گرا فرق داره ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
20
112
پاسخ
فکر نکنم ترامپ و نتانیاهو به هیچ توافقی پایبند بمانند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
چشم بسته غیب گفتی ، توافق فقط فرصتی است برای ریکاوری ایران و دشمنانش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
66
169
پاسخ
صلح نکن!
ما 90 میلیون مردم ایران خواهوان توافق و امتیازگیری هستیم.
شما دو درصد هم نیستید.
پاسخ ها
شهروند
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
شما مگه سرشماری کردید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
56
213
پاسخ
از نظر این جماعت جنگ طلب تا قیامت باید با همه دنیا جنگید سواد هم که ندارند بدونن خسارتهاش برای خودشون کشور چقدره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
به نظرم یه اجتماع معمولی مثل هرشبه و ربطی به صحبتهای اقای عراقچی نداره . البته یه عده خیلی معدود از مردم فریب تندروهای انقلابی نمارو خوردن ولی عموم مردم تابع تصمیمات نظام هستن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
نون بعضی ها تو جنگه
براشون مهم نیست چند میلیون آدم بیکار شدن و برق و آب نداریم.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
احسنتم
خوشحالم هنوز هم افرادی هستند که با تندروان مخالفند.
و من الله توفیق
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
132
62
پاسخ
تجربه نشون داد مردم درست میگن چهار بار مذاکره کردیم هر چهار بار زدن زیرش اخری بلو ک شدن پول در قطر
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
خب توافق نکنی چاره دیگه هم هست؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
اون چند نفری که صداشون بلنده ، همه مردم نیستند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
163
57
پاسخ
بله دقیقا حق دارند،ما صد روزه از شب تاصبح توخیابونیم ،دنبال انتقام هستیم،نمیزاریم توافق بشود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
من ۱۰۴ شب داخل میدان پرچم زدم حق‌دارم نظرمو بگم صلح فایده نداره دوباره میزنه زردک، باید انتقام خون رهبر شهیدمونو بگیریم و بتونیم مراسم آبرومندانه برای تشییعش بگیریم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
کسی جلوت را نگرفته. برو جلو.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
44
143
پاسخ
هیچ اهمیتی ندارد.
اینها یک عده معدود با صدای بلند هستند
اکثر مردم تابع تصمیمات شورای امنیت ملی و دولت هستند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
42
133
پاسخ
هیچ منطقی نیست
یعنی چه صلح نمی کنیم
75 میلیون دیگه می خواهند صلح کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
35
158
پاسخ
اگر تعداد شما تونست به 1 درصد برسه من اسمم رو عوض می کنم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
خیلی خودشیفته ای مثل دولت تون برو پس اسمتو حتما عوض کن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
ناشناس 10:01
از قدیم گفتن ادمی رو که خواب میشه از خواب بیدار کرد اما ادمی رو که خودش رو به خواب زده رو نه..............................
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
اسمت رو عوض میکنی چی میزاری
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
همین الان عوض کن چون 32 میلیون نفر جان فدا ثبت نام کردند و همشون نظرشون جنگه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
110
64
پاسخ
اول انتقام خون رهبر شهید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
به خون شهدا خیانت نکنید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
حرف ما یک کلام
انتقام انتقام
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...