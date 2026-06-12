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تعداد بازدید : 1514
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کد خبر:۱۳۷۸۷۱۵
کد خبر:۱۳۷۸۷۱۵
5211 بازدید
نظرات: ۱۷
نبض خبر

عراقچی: منابع قابل توجهی به اقتصاد ایران تزریق خواهد شد

عباس عراقچی درباره آزادسازی اموال ایران در توافق تنظیم شده با آمریکا گفت: «در مورد پول‌های بلوکه شده‌ی ایران، خواهیم دید چه می‌شود... هیچ یک از اموال مسدود شده‌ی ایران، طبق یادداشت تفاهم نمی‌تواند مسدود بماند. در صورت اجرایی شدن استفاده از اموال ایران برای پرداخت به کشورهای دیگر، با آن برخورد می‌کنیم.» وزیرامورخارجه کشورمان با اشاره به اینکه برای بازسازی خسارات وارد شده به ایران در جنگ یک طرح اقتصادی طراحی شده، تاکید کرد: «یک منابع قابل توجهی به اقتصاد ایران از این طریق تزریق خواهد شد» او در عین حال تاکید کرد: «ذات طرف مقابل بدعهدی است و باید انتظار اشکالات مهم در اجرا را داشته باشیم... اگر در مرحله شصت روزه به تعهدات عمل نشود، به مرحله بعد نمی‌رویم» این بخش‌ها از اظهارات عراقچی را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر عباس عراقچی مذاکرات ایران و آمریکا ویدیو توافق ایران و آمریکا آزادسازی دارایی ها سرمایه گذاری آمریکا در ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۵
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
3
33
پاسخ
آیا این اقتصاد شامل اقتصاد مردم هم میشه؟ چون قبلاها وقتی پولهای بلوکه آزاد میشد، شیب تورم حتی شدیدتر از قبل میشد.!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
23
پاسخ
ترامپ با خبر توافق قیمتها رو کنترل میکنه

با حمله، ما رو ضعیف تر میکنه و جلوتر میاد

با تحریم خردمون میکنه

ولی ما فقط میگیم متحد تر شدیم
همین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
19
پاسخ
هر وقت قیمت ها اومد پایین بگید باید در سفره ما مردم دیده بشه در ساخت مسکن زیرساخت برق اب گاز حتی نظامی
ناشناس
|
United States of America
|
۰۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
4
14
پاسخ
اره
بدو بدو کویت میخواهد بشود ، توسط تراااامپ
تازه با وزیر خزانه داری و اوفک عوضی ترامپ ،استیو بسنت

اقای عراقچی دست از این امید افرینی های واهی بردارید
خود دانید
اصغر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
5
29
پاسخ
یک سنت،تاکید میکنم یک سنت پول نقد نه داده میشود ونه داده خواهد شد،تمام پولهای بلوکه شده برای خسارت مصرف خارجی میشود
ناشناس
|
United States of America
|
۰۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
22
پاسخ
معاون رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که در صورت امضای توافق با ایران هیچ‌گونه پولی از اموال مسدود شده ایران آزاد نخواهد شد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
3
12
پاسخ
یعنی بیشتر از خسارت وارد شده به کشور در جنگ خواهد بود؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
2
29
پاسخ
چقدر عراقچی خوش خیالی ؟ آمریکا پول میده ما موشک بیشتر بسازیم یا به لبنانی ها کمک کنیم یا جاهایی رو که زده بازسازی کنیم ؟!
چرا این دولتمردانی ما آنقدر سادن ؟!
ناشناس
|
United States of America
|
۰۷:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
2
23
پاسخ
هر چه قدر پول به ایران بعد از امضای برجام امد الان هم خواهد امد
متاسفانه امریکایی ها توانسته اند یک سری امور خارجه ای ها را دچار خطای محاسباتی کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
2
20
پاسخ
همونطور که قبلا به تعهدات عمل کردند الان هم می کنند، منتظر باش.
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