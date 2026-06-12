عراقچی: منابع قابل توجهی به اقتصاد ایران تزریق خواهد شد

عباس عراقچی درباره آزادسازی اموال ایران در توافق تنظیم شده با آمریکا گفت: «در مورد پول‌های بلوکه شده‌ی ایران، خواهیم دید چه می‌شود... هیچ یک از اموال مسدود شده‌ی ایران، طبق یادداشت تفاهم نمی‌تواند مسدود بماند. در صورت اجرایی شدن استفاده از اموال ایران برای پرداخت به کشورهای دیگر، با آن برخورد می‌کنیم.» وزیرامورخارجه کشورمان با اشاره به اینکه برای بازسازی خسارات وارد شده به ایران در جنگ یک طرح اقتصادی طراحی شده، تاکید کرد: «یک منابع قابل توجهی به اقتصاد ایران از این طریق تزریق خواهد شد» او در عین حال تاکید کرد: «ذات طرف مقابل بدعهدی است و باید انتظار اشکالات مهم در اجرا را داشته باشیم... اگر در مرحله شصت روزه به تعهدات عمل نشود، به مرحله بعد نمی‌رویم» این بخش‌ها از اظهارات عراقچی را می‌بینید و می‌شنوید.