نبض خبر
اعلام سرنوشت اورانیوم غنی شده توسط عراقچی
عباس عراقچی وزیرامور خارجه درباره توافق ایران و آمریکا تاکید کرد: «تنها راه تعیین تکلیف مواد غنی شده سطح بالا، رقیق سازی در داخل کشور است» این بخش از اظهارات عراقچی را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر عباس عراقچی ویدیو مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا اورانیوم غنی شده رقیق سازی
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چرا حرفاشو کامل پخش نمیکنید
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ناشناس| |
۲۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
چرا غنی کردید که حالا باید رقیق کنید...
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ناشناس| |
۱۶:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
ناشناس| |
۲۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
رقیق سازی کنید تو جنگ بعدی می گویند موشکی را بدین. چرا زیر بار رفتید؟
صحت ادعاهای شما ،کمتر از یک ماه دیگه با مشخص شدن پیش نویس معلوم میشود
والله بعد رقیق سازی و تعیین تکلیف اورانیوم، مسئله موشکهای ایران را پیش خواهند کشید و بابت این مورد هم جنگی را آغاز خواهند کرد! اشتباه پشت اشتباه! اولیش نساختن بمب اتم از همون سالهای آغازین توسعه برنامه اتمی و اصرار بر یک استراتژی غلط، آخریش هم رقیق سازی اورانیوم ها... چاقو زیر گلوی ایران گذاشتن و می دونن چاره ای برامون باقی نمونده!!!
خواهیم دید که در قرارداد مذاکره اتمی به کجا ختم خواهد شد....
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ناشناس| |
۲۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
پس منتظر حمله اتمی تاکتیکی به شهرهای موشکی باشید و تجزیه ایران...