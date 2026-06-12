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تعداد بازدید : 7030
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کد خبر:۱۳۷۸۷۱۱
کد خبر:۱۳۷۸۷۱۱
20257 بازدید
نظرات: ۳۲
نبض خبر

اعلام سرنوشت اورانیوم غنی شده توسط عراقچی

عباس عراقچی وزیرامور خارجه درباره توافق ایران و آمریکا تاکید کرد: «تنها راه تعیین تکلیف مواد غنی شده‌ سطح بالا، رقیق سازی در داخل کشور است» این بخش از اظهارات عراقچی را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر عباس عراقچی ویدیو مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا اورانیوم غنی شده رقیق سازی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۸
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۳۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
8
36
پاسخ
چرا حرفاشو کامل پخش نمیکنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
بخدا آدم گریش میگیره چقدر راحت در مورد سرمایه ودارائی کشورمون راحت حرف میزنیم ! قرار بود مثل خاک کشورمون باشه بهمین راحتی از خاک کشور گذشتید ! رقیق سازی یعنی نابودی سرماه ملی این مردم آنهم برای رضای صهیونیستها وآمریکائی به کشورمان حمله کردن . جنگ را تحمیل کردن و کلی خسارت به ما زدن !! واقعا آقای عراقچی بعد از برجام براتون مفت بازی و تاخت زدن سرمایه های کشور با وعده های پوچ و بی حاصل دشمن عادی شده براتون .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
15
87
پاسخ
چرا غنی کردید که حالا باید رقیق کنید...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
وقتي اطلاعات نداري،چي بگيم بهت. تازه ميگه ليلي زنه يا مرده.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
عزیز شما خودتو ناراحت نکن برو بخواب صب مدرست دیر میشه !!!
ناشناس
|
Canada
|
۰۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
14
77
پاسخ
رقیق سازی کنید تو جنگ بعدی می گویند موشکی را بدین. چرا زیر بار رفتید؟
اصغر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
2
65
پاسخ
صحت ادعاهای شما ،کمتر از یک ماه دیگه با مشخص شدن پیش نویس معلوم میشود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
18
52
پاسخ
والله بعد رقیق سازی و تعیین تکلیف اورانیوم، مسئله موشکهای ایران را پیش خواهند کشید و بابت این مورد هم جنگی را آغاز خواهند کرد! اشتباه پشت اشتباه! اولیش نساختن بمب اتم از همون سالهای آغازین توسعه برنامه اتمی و اصرار بر یک استراتژی غلط، آخریش هم رقیق سازی اورانیوم ها... چاقو زیر گلوی ایران گذاشتن و می دونن چاره ای برامون باقی نمونده!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
31
56
پاسخ
اورانیوم غنی شده مثل خاک ایران باید محفوظ بماند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
4
74
پاسخ
خب این که خط قرمز بود
محسن
|
Belgium
|
۰۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
42
پاسخ
خواهیم دید که در قرارداد مذاکره اتمی به کجا ختم خواهد شد....
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۲۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
خیلی وقت است که همگان متعاقد شده اند که خروجی این مذاکرات، چیزی بجز نوشیدن جام زهر نیست
یک دوست
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
22
49
پاسخ
پس منتظر حمله اتمی تاکتیکی به شهرهای موشکی باشید و تجزیه ایران...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
22
پاسخ
؟!!!!!
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