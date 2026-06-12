نبض خبر
تصاویر ماهوارهای از ضربات موشکی تازه ایران به مواضع آمریکا
تصاویر ماهوارهای از ضربات موشکی تازه ایران به مواضع آمریکا علی رغم انکار آمریکا حکایت دارد. تصاویر ماهوارهای منتشر شده از موقعیت سایت راداری در کوه دخان در بحرین که بنظر این رادار نیز مورد اصابت پرتابههای نیروهای مسلح ایران (موشک یا رادار) طی حملات اخیر قرار گرفته است. همچنین تصاویر دیگری از پایگاه هوایی شیخ عیسی نشان میدهد که مخازن سوخت و سازهای مورد اصابت قرار گرفته است.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر جنگ ایران و آمریکا حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا ویدیو تبادل آتش پایگاه هوایی شیخ عیسی بحرین
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱