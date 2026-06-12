خودزنی خواهران منصوریان با چاقو!

جنجال الهه منصوریان و شهربانو منصوریان با حمله به فدراسیون ووشو که در ادامه با زخمی شدن خودشان و ادعا شاقو زدن به آنها توسط رئیس فدراسیون همچنان ادامه دارد. حالا امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو می‌گوید: «اگر تصاویر مربوط به درگیری خواهران منصوریان را ببینید همه چیز را متوجه خواهید شد... شما تصاویر را ببینید معلوم می‌شود چه کسی اول حمله می‌کند. درهای فدراسیون را با لگد شکستند و وارد شدند... خواهران منصوریان وقتی دیدند موفق نمی‌شوند یک چاقو همراه خود داشتند و با چاقو یک اقدام عجیب کردند که برای دهه 30 و 40 است یعنی خودزنی کردند.»