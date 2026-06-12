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کد خبر:۱۳۷۸۶۹۴
کد خبر:۱۳۷۸۶۹۴
11193 بازدید
نظرات: ۲
نبض خبر

خودزنی خواهران منصوریان با چاقو!

جنجال الهه منصوریان و شهربانو منصوریان با حمله به فدراسیون ووشو که در ادامه با زخمی شدن خودشان و ادعا شاقو زدن به آنها توسط رئیس فدراسیون همچنان ادامه دارد. حالا امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو می‌گوید: «اگر تصاویر مربوط به درگیری خواهران منصوریان را ببینید همه چیز را متوجه خواهید شد... شما تصاویر را ببینید معلوم می‌شود چه کسی اول حمله می‌کند. درهای فدراسیون را با لگد شکستند و وارد شدند... خواهران منصوریان وقتی دیدند موفق نمی‌شوند یک چاقو همراه خود داشتند و با چاقو یک اقدام عجیب کردند که برای دهه 30 و 40 است یعنی خودزنی کردند.»
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
18
پاسخ
سه نفر ادم بی مصرف رو بندازید بیرون و این همه وقت و سرمایه بیت المال رو هزینه نکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
7
پاسخ
تو شهری که من زندگی میکنم یه دختر خانم 15 16 ساله خیلی محترم و روبروی داروخانه مرکر شهر دستمال جیبی می فروشه و چقدر مهربون و مودب و با وقار این کار رو میکنه حال این از جبر زمانه هست بماند خواستم مقایسه بکنم که پول و جایگاه و مشهور شدن همیشه شخصیت و رفتار اجتماعی درست بههمراه نداره چاه باید از خودش اب داشته باشه . تربیت تربیت تربیت
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