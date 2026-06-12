یک ساعت گریه کنار جسد همسر پس از قتل هولناک!

مرد جوانی که پس از قتل همسرش یک ساعت بالای سر او نشسته و گریه کرده بود، سرانجام با پلیس تماس گرفت و راز جنایت را فاش کرد.

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح، مأموران پس از حضور در محل با جسد زن ۳۸ ساله‌ای روبه‌رو شدند که بر اثر ضربات چکش و چاقو به قتل رسیده بود.

بررسی‌ها نشان داد اختلافات مالی و مشکلات معیشتی زمینه‌ساز این جنایت خانوادگی شده است.

متهم در تحقیقات اعتراف کرد که نیمه‌شب و در حالی که همسرش در اتاق خواب استراحت می‌کرد، با چکش به او حمله کرده و پس از درگیری، با ضربات چاقو جانش را گرفته است.

او مدعی شد پس از قتل دچار عذاب وجدان شده و حدود یک ساعت در کنار جسد همسرش مانده و سپس موضوع را به پلیس اطلاع داده است. تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.