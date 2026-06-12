یک ساعت گریه کنار جسد همسر پس از قتل هولناک!
مرد جوانی که پس از قتل همسرش یک ساعت بالای سر او نشسته و گریه کرده بود، سرانجام با پلیس تماس گرفت و راز جنایت را فاش کرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۶۸۴| |
5608 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح، مأموران پس از حضور در محل با جسد زن ۳۸ سالهای روبهرو شدند که بر اثر ضربات چکش و چاقو به قتل رسیده بود.
بررسیها نشان داد اختلافات مالی و مشکلات معیشتی زمینهساز این جنایت خانوادگی شده است.
متهم در تحقیقات اعتراف کرد که نیمهشب و در حالی که همسرش در اتاق خواب استراحت میکرد، با چکش به او حمله کرده و پس از درگیری، با ضربات چاقو جانش را گرفته است.
او مدعی شد پس از قتل دچار عذاب وجدان شده و حدود یک ساعت در کنار جسد همسرش مانده و سپس موضوع را به پلیس اطلاع داده است. تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.
گزارش خطا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...