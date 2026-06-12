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تعداد بازدید : 2086
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کد خبر:۱۳۷۸۶۸۳
کد خبر:۱۳۷۸۶۸۳
7866 بازدید
نظرات: ۸
نبض خبر

لحظه کف زنی موبایل وسط اتوبان حکیم!

لحظه کف زنی موبایل وسط اتوبان حکیم و حین حرکت خودروها را ببینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر کف زنی موبایل قاپی ویدیو اتوبان حکیم
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
10
1
پاسخ
چه باحال! آقای راننده خیلی کند بود فقط
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
اگه خودت بودی تا 2 روز هنگ بودی
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
16
4
پاسخ
این افراد حقشونه. که یادشون باشه موقع رانندگی با موبایل صحبت نکنند. احتمالا یکی از راننده ها رو کلافه کرده یکی از سرنشینان به حسابش رسیده.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
مغزت رو بده یه بار برات بشورن با این تحلیلت .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
3
14
پاسخ
در اینده نزدیک از این صحنه ها بسیار دیده خواهد شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
2
14
پاسخ
عوضش امنیت داریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
7
پاسخ
اسم این عمل کف زنی نیست بلکه موبایل قاپی است . کف زنی در موقع شمردن اسکناس انجام میگیرد .
ناشناس
|
Austria
|
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
8
پاسخ
باید با این دزدها همان رفتاری را کرد که مردم برزیل با آنها می کنند. در برزیل اگر کسی دزدی را در حین موبایل قاپی ببیند او را با ماشین یا موتور زیر می گیرد. و بقیه مردم هم آنقدر او را می زنند تا دیگر توان راه رفتن نباشد. بعد همه متفرق می شوند تا پلیس سر برسد.
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