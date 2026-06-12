نبض خبر
لحظه کف زنی موبایل وسط اتوبان حکیم!
لحظه کف زنی موبایل وسط اتوبان حکیم و حین حرکت خودروها را ببینید.
گزارش خطا
پسندها:
۱
برچسبها:نبض خبر کف زنی موبایل قاپی ویدیو اتوبان حکیم
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۸
چه باحال! آقای راننده خیلی کند بود فقط
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
این افراد حقشونه. که یادشون باشه موقع رانندگی با موبایل صحبت نکنند. احتمالا یکی از راننده ها رو کلافه کرده یکی از سرنشینان به حسابش رسیده.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
اسم این عمل کف زنی نیست بلکه موبایل قاپی است . کف زنی در موقع شمردن اسکناس انجام میگیرد .