لحظه کف زنی موبایل وسط اتوبان حکیم!

جنگنده‌های رژیم اسرائیل در یک نقض آتش بس تازه، با حمله به یک ساختمان در...

یک زن 21 ساله در حین پرش با طناب 40 متری در لیمیرا، برزیل، پس از آنکه...

یک افسر گشت پلیس در کالیفرنیا به شوخی اسلحه‌اش را به سمت همکارش نشانه...

سرباز اسرائیلی هنگام فرار از دست پهپاد حزب‌الله لبنان، به شکل احمقانه‌ای...

نیروی هوایی آمریکا هکتور راستنفورد گوئررو فلورس، معروف به نینو گوئررو،...

یک جسد که آثار شکنجه و ضرب و شتم روی آن دیده می‌شد در نزدیکی ورزشگاه محل...