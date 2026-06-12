عکس: بازگشت حاجیان با خاطراتی از سرزمین وحی

عطر دل‌انگیز سرزمین وحی با بازگشت زائران خانه خدا به کشور پیچید. حاجیانی که روزهایی سرشار از عبادت، نیایش و حضور در کنار کعبه و حرم پیامبر اکرم(ص) را پشت سر گذاشته‌اند، اکنون با کوله‌باری از معنویت، خاطرات ناب بندگی و دل‌هایی لبریز از آرامش راهی وطن شده‌اند. همزمان با آغاز پروازهای بازگشت، چشم‌انتظاران نیز لحظه‌شماری می‌کنند تا عزیزان خود را پس از سفری روحانی و پربرکت در آغوش بگیرند.