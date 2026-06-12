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تأکید وزیر جنگ اسرائیل بر اشغالگری در لبنان، سوریه و غزه

یسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی عصر جمعه اعلام کرد که این رژیم از مناطق اشغالی در لبنان، سوریه و غزه عقب نشینی نخواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۶۷۶
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تأکید وزیر جنگ اسرائیل بر اشغالگری در لبنان، سوریه و غزه

به گزارش تابناک به نقل از شبکه الجزیره، کاتس با تکرار سخنان خود گفت: از مناطق امنیتی در لبنان، سوریه و غزه عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

وی در ادامه با تکرار سخنان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم در خصوص برنامه صلح آمیز هسته ای ایران، مدعی شد: اسرائیل باید توانایی اقدام مستقل برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را حفظ کند.

کاتس در ادامه رجزخوانی همیشگی و درحالی که در حمله اخیر محدود موشکی ایران به شدت غافلگیر شده بود، اعلام کرد: به همراه نخست وزیر به ارتش دستور دادیم برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای آمادگی لازم را داشته باشد.

این تهدیدات توخالی کاتس درحالی صورت می گیرد که مقامات سیاسی و نظامی ایران نسبت به هرگونه ماجراجویی رژیم صهیونیستی هشدار دادند و اعلام کردند که حملات اخیر موشکی به تل آویو تنها هشداری برای توقف تجاوز این رژیم به ضاحیه جنوبی بیروت بوده و در صورت تکرار این تجاوزات، صهیونیست ها باید آماده حملات کوبنده تر و سنگین تری باشند.

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