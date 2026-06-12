دو دانشجوی دانشگاه تهران اخراج شدند

شورای انضباطی بدوی دانشگاه تهران دو دانشجوی دخیل در اغتشاشات اسفند‌ماه را به دلیل تخلفات انضباطی از جمله ایجاد آشوب و اخلال در روند آموزشی، به اخراج محکوم کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، دو دانشجوی دانشگاه تهران که اسفند ماه در ایجاد التهاب در فضای دانشگاه نقش داشتند با رأی شورای انضباطی بدوی این دانشگاه به اخراج محکوم شدند.

بر اساس اعلام منابع مطلع، این دو دانشجو در جریان ناآرامی‌های اسفند ماه با اقداماتی از جمله سوزاندن پرچم جمهوری اسلامی ایران، ایجاد آشوب در محیط دانشگاه و اخلال در روند آموزشی، مرتکب تخلفات انضباطی شده بودند.

مطابق مقررات، این حکم پس از تأیید در شورای انضباطی مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قطعی و لازم‌الاجرا خواهد شد.

همچنین اعلام شده که احکام صادرشده صرفاً مربوط به رسیدگی‌های انضباطی دانشگاه است و پرونده افرادی که در جریان ناآرامی‌های اسفندماه اقدام به ایجاد آشوب و اهانت به مقدسات کرده‌اند، از سوی دستگاه قضایی نیز در حال پیگیری است.