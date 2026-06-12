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تعداد بازدید : 18984
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کد خبر:۱۳۷۸۶۷۳
کد خبر:۱۳۷۸۶۷۳
80210 بازدید
نظرات: ۳۰
نبض خبر

تغییر چهره شگفت انگیز لعیا زنگنه را ببینید

تغییر چهره شگفت انگیز لعیا زنگنه در 60 سالگی در نقش آفرینی‌اش در یکی از سریال‌ها در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است. سکانسی از حضور این بازیگر زن در این سریال که جلب توجه کرده را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر لعیا زنگنه ویدیو جراحی زیبایی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۳۰
ناشناس
|
United States of America
|
۱۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
3
60
پاسخ
فیلمای دوزاری
پاسخ ها
حامد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
شگفت زده شدم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
1
33
پاسخ
یعنی تبلیغ این مدل تغییر چهره؟!!!!
محسن
|
Germany
|
۱۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
3
55
پاسخ
با سه من ارایش بوتاکس و فیلر و ...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
خدواوند بانوان را زیبا آفریده است. نیازی به این همه آرایش ساختگی نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
1
24
پاسخ
۶۰ سالگی ؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
3
42
پاسخ
سریالای خسته کننده و تکراری فقط از صدا سیما کوچ کردن مجازی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
5
44
پاسخ
حیف از اون صورت زیبا نبود؟ الان فکر می کنه خوشگل شده؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
صورت طبیعی و معصوم کجا و صورت غرق شده در آرایش مصنوعی کجا؟؟!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
از نظر من بیشتر مصنوعی شده تا خوشگل!!
روجا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
47
33
پاسخ
چقدر با حجاب زیباتر بود چقدر با این لباسهای تیم‌بند زشت بی ریخت بنظر می رسد پیره زن ۶۰ ساله باید کمی سنگین و متین تر باسد.
پاسخ ها
مهدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
از واژه بهتر استفاده کن پیر زن رو میتونی بگی خانم میانسال
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
بنظرم مشکل شماها اینه چرا خانم ها بعد از 40 سالگی زنده هستند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
یک خانم می‌تونه تا حتی ۹۰ سالگی زیبا و جذاب باشه و در عین حال حد شرعی و عرفی رو رعایت کنه. نیازی به ادا و اطوار و آرایش دل به هم‌زن هم نداشته باشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
2
30
پاسخ
چهره شگفت انگیز نیست. علم پزشکیه که شگفت انگیزه. مخصوصا جراحی زیبایی!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
2
29
پاسخ
یه تاقار بوتاکس و فیلر زدند ایشون
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
آرایش سنگین وزن ایشون رو بیشتر کرده!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
9
20
پاسخ
کلمه شگفت انگیز مناسب این تیتر خبری نیست معمولا دراین مواقع ازکلمه عجیب یاتعجب آمیز باید استفاده کرد چهره این خانم بازیگر بکلی تغییر کرده بطوریکه مناسب هیچ نقشی نیست
پاسخ ها
مهدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
شما تشخیص دادی مناسب هیچ نقشی نیست؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
این جهره مناسب نقش زن خودشیفته است!
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