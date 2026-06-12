نبض خبر
تغییر چهره شگفت انگیز لعیا زنگنه را ببینید
تغییر چهره شگفت انگیز لعیا زنگنه در 60 سالگی در نقش آفرینیاش در یکی از سریالها در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است. سکانسی از حضور این بازیگر زن در این سریال که جلب توجه کرده را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
۲
برچسبها:نبض خبر لعیا زنگنه ویدیو جراحی زیبایی
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۳۰
با سه من ارایش بوتاکس و فیلر و ...
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
حیف از اون صورت زیبا نبود؟ الان فکر می کنه خوشگل شده؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
ناشناس| |
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
چقدر با حجاب زیباتر بود چقدر با این لباسهای تیمبند زشت بی ریخت بنظر می رسد پیره زن ۶۰ ساله باید کمی سنگین و متین تر باسد.
پاسخ ها
مهدی| |
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
ناشناس| |
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
ناشناس| |
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
چهره شگفت انگیز نیست. علم پزشکیه که شگفت انگیزه. مخصوصا جراحی زیبایی!
یه تاقار بوتاکس و فیلر زدند ایشون
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
کلمه شگفت انگیز مناسب این تیتر خبری نیست معمولا دراین مواقع ازکلمه عجیب یاتعجب آمیز باید استفاده کرد چهره این خانم بازیگر بکلی تغییر کرده بطوریکه مناسب هیچ نقشی نیست
پاسخ ها
مهدی| |
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
ناشناس| |
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳