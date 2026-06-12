باید فرهنگ مصرف بهینه را به گفتمان ملی تبدیل کنیم

رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف در تقویت امنیت اقتصادی و پایداری زیرساخت‌های کشور، تأکید کرد که مقابله با ناترازی‌های انرژی تنها از مسیر توسعه زیرساخت‌ها محقق نمی‌شود، بلکه اصلاح رفتار مصرفی، ارتقای بهره‌وری و مشارکت عمومی نیز از الزامات اساسی این مسیر است.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، نشست هماهنگی و بررسی الگوی مشارکت وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و وزارت نیرو در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی و ارتقای بهره‌وری نیروگاه‌های کشور، با حضور دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، وزیر نیرو، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی برگزار شد.

در این نشست، برنامه‌های وزارت دفاع در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی و اجرای طرح‌های کاهش مصرف در مجموعه‌های تحت پوشش این وزارتخانه مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش ارائه‌شده، اجرای طرح بهینه‌سازی تجهیزات ساختمانی، استفاده از فناوری‌های کاهنده مصرف در خانه‌های سازمانی، ساختمان‌های اداری و مجتمع‌های صنعتی وزارت دفاع، در کنار برنامه‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی، می‌تواند منجر به کاهش حدود ۳۰ درصدی مصرف انرژی در این مجموعه‌ها شود.

همچنین در این جلسه، برنامه تبدیل نیروگاه‌های حرارتی به سیکل ترکیبی به عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های ارتقای بهره‌وری در صنعت برق کشور بررسی شد. بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، اجرای این طرح ضمن افزایش راندمان نیروگاه‌ها، امکان افزایش حدود ۹ هزار مگاوات ظرفیت عملی تولید برق و صرفه‌جویی روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب گاز طبیعی را بدون نیاز به مصرف سوخت بیشتر فراهم خواهد کرد.

در این نشست، ابعاد اجرایی طرح، چالش‌های فنی، الزامات سرمایه‌گذاری، فرصت‌های پیش‌رو و راهکار‌های تسریع در اجرای پروژه‌ها به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در این جلسه با تأکید بر اینکه بخش مهمی از اقدامات مرتبط با مدیریت مصرف انرژی، نیازمند اصلاح الگو‌های رفتاری و فرهنگی است، اظهار داشت: بسیاری از برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف را می‌توان مستقل از تفاهم‌نامه‌ها و چارچوب‌های اداری و صرفاً با تکیه بر فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت عمومی به اجرا رساند.

پزشکیان با اشاره به ظرفیت بالای نیرو‌های مسلح در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف افزود: ساختار منظم و منضبط نیرو‌های نظامی امکان اجرای سریع‌تر برنامه‌های اصلاح الگوی مصرف را فراهم می‌کند و چنانچه فرهنگ بهره‌وری و مصرف بهینه در میان کارکنان و خانواده‌های آنان نهادینه شود، می‌تواند آثار گسترده‌ای در سطح ملی به همراه داشته باشد.

رئیس‌جمهور با تشریح ابعاد جنگ اقتصادی علیه کشور تصریح کرد: پیچیدگی‌های جنگ اقتصادی به مراتب بیشتر از جنگ نظامی است و دشمنان تلاش می‌کنند از طریق ایجاد اختلال در مسیر تامین منابع لازم برای تقویت حوزه‌های آب، برق، گاز و معیشت مردم، نارضایتی عمومی ایجاد کرده و توان مدیریتی کشور را زیر سؤال ببرد. از این رو مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری به یکی از ارکان امنیت اقتصادی و تاب‌آوری ملی تبدیل شده است.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت جلوگیری از اتلاف منابع اظهار داشت: بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های کشور در اثر الگو‌های نادرست مصرف هدر می‌رود. به عنوان نمونه، میزان دورریز نان و گندم در کشور به حدود ۳۰ درصد می‌رسد که معادل نزدیک به سه میلیون تن گندم است. مدیریت این منابع و اصلاح رفتار‌های مصرفی می‌تواند آثار اقتصادی قابل توجهی برای کشور به همراه داشته باشد.

رئیس جمهور آموزش و فرهنگ‌سازی را کم‌هزینه‌ترین و در عین حال اثربخش‌ترین ابزار مدیریت مصرف دانست و خاطرنشان کرد: برآورد‌ها نشان می‌دهد اگر تنها ۱۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف انرژی محقق شود، معادل حدود ۹۰۰ هزار بشکه نفت در روز صرفه‌جویی خواهد شد؛ ظرفیتی که بدون نیاز به سرمایه‌گذاری جدید و صرفاً از طریق اصلاح رفتار مصرفی قابل دستیابی است.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی، خواستار بازنگری در روند‌های طولانی اجرای پروژه‌ها شد و گفت: کشور دیگر توان تحمل تأخیر‌های چندین ساله در اجرای طرح‌های راهبردی را ندارد. هرجا اراده، برنامه‌ریزی و انسجام مدیریتی وجود داشته باشد، امکان عبور سریع از موانع و دستیابی به نتایج وجود خواهد داشت.

رئیس جمهور همچنین با انتقاد از برخی رویکرد‌های توسعه‌ای در دهه‌های گذشته اظهار داشت: بخشی از ناترازی‌های فعلی در حوزه انرژی ناشی از توسعه نامتوازن و اجرای پروژه‌ها بدون توجه به الزامات زیرساختی، ظرفیت منابع و ملاحظات پایداری بوده است. در بسیاری از موارد توسعه‌های عمرانی و صنعتی بدون پیش‌بینی منابع مورد نیاز آب، انرژی و زیرساخت‌های پشتیبان انجام شده که امروز آثار آن در قالب ناترازی‌های گسترده نمایان شده است.

پزشکیان بر ضرورت استقرار نگاه بلندمدت در نظام تصمیم‌گیری کشور تأکید کرد و افزود: مدیریت کشور باید مبتنی بر آینده‌نگری، بهره‌وری، استفاده بهینه از منابع و پرهیز از اقدامات مقطعی و کم‌اثر باشد. هدف دولت فراهم کردن بهترین شرایط ممکن برای مردم، ارتقای رفاه عمومی و کاهش فشار‌های معیشتی است.

رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های عظیم ژئوپلیتیکی، اقتصادی و انرژی کشور تصریح کرد: ایران از منابع و موقعیت راهبردی کم‌نظیری برخوردار است و هیچ قدرتی قادر به محاصره ظرفیت‌های واقعی کشور نیست؛ مگر آنکه خودمان با محدود کردن توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی، زمینه چنین وضعیتی را فراهم کنیم. عبور از محدودیت‌ها مستلزم تغییر نگاه، تقویت اعتماد به توان داخلی و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های ملی است.

پزشکیان در این نشست چهار محور «ارزیابی و استانداردسازی تجهیزات بهره‌ور انرژی»، «تدوین برنامه اجرایی افزایش ۹ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق از طریق ارتقای راندمان نیروگاه‌ها»، «تأمین مالی پروژه‌های بهینه‌سازی» و «طراحی برنامه جامع آموزش و اصلاح الگوی مصرف» را به عنوان دستور کار مشترک دستگاه‌های ذیربط تعیین کرد و خواستار ارائه جمع‌بندی نهایی و برنامه زمان‌بندی اجرای این محور‌ها تا هفته آینده شد.