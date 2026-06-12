صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیام هواداران مکزیکی به آمریکا: ایران تنها نیست!

جمعی از هواداران مکزیکی با حضور در محل کمپ تمرینی تیم ملی ایران در شهر تیخوانا، با در دست داشتن پلاکاردها و پوشیدن پیراهن تیم ملی، از بازیکنان و اعضای کادر فنی استقبال کردند.
کد خبر: ۱۳۷۸۶۶۰
| |
3288 بازدید
پیام هواداران مکزیکی به آمریکا: ایران تنها نیست!

به گزارش تابناک به نقل از نورنیوز، جمعی از هواداران مکزیکی با حضور در محل کمپ تمرینی تیم ملی ایران در شهر تیخوانا، با در دست داشتن پلاکاردها و پوشیدن پیراهن تیم ملی، از بازیکنان و اعضای کادر فنی استقبال کردند.

این صحنه‌ها در حالی رخ می‌دهد که روابط سیاسی ایران و آمریکا(یکی از میزبان‌های مسابقات) به شدت تیره است ولی بسیاری از هواداران مکزیکی با ابراز همبستگی، ورزش را ابزاری برای صلح و فراتر از سیاست دانسته‌اند.

در حالی که تیم ملی ایران آخرین مراحل آماده‌سازی‌ خود را در تیخوانا، مکزیک پیش از شروع جام جهانی ۲۰۲۶ انجام می‌دهد، این شهر مرزی شاهد موجی از حمایت‌های غافلگیرکننده از سوی مردم محلی بوده است.

یکی از هواداران مکزیکی در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: ما این‌جا هستیم تا به تیم ایران بگوییم که تنها نیستند. فوتبال باید مردم را به هم نزدیک کند، نه این‌که آن‌ها را از هم جدا کند. ما از آن‌ها استقبال می‌کنیم و برایشان آرزوی موفقیت داریم.

این حمایت‌ها در شبکه‌های اجتماعی نیز بازتاب گسترده‌ای داشته و کاربران مکزیکی با انتشار ویدیوهایی از این صحنه‌ها، از تیم ملی ایران به عنوان «تیم محبوب دوم» خود یاد کرده‌اند.

تیم ملی فوتبال ایران سه‌شنبه ساعت ۴:۳۰ صبح در اولین دیدار خود در جام جهانی با نیوزیلند روبه‌رو می‌شود. 

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
تیم ملی فوتبال مکزیک جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ کمپ تیم ملی
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بکام و تام کروز در آخرین افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶
خلاصه بازی مکزیک 2 - آفریقای‌جنوبی 0
عکس: قاب رسمی فیفا از تیم ملی ایران
عکس: مراسم افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶
لحظه برافراشتن پرچم ایران در افتتاحیه جام جهانی
افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور ستاره‌ها
پوستر AFC برای تیم‌های آسیایی با حضور طارمی
داور بازی ایران - نیوزیلند معرفی شد + عکس
کمپ تیم ملی ایران از آمریکا به مکزیک منتقل شد
تیم ملی ایران عازم مکزیک شد + عکس
بازدید قلعه نویی از امکانات کمپ‌ ایران در تیخوانا
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
معرفی ایران در افتتاحیه جام جهانی با تخت جمشید؟!
مراسم جذاب افتتاحیه جام جهانی 2026 را ببینید
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
لحظه برافراشتن پرچم ایران در افتتاحیه جام جهانی
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند
ترامپ: حمله امشب به ایران را لغو کردم؛ رهبر عالی ایران توافق را پذیرفت؛ توافق بزودی در اروپا امضا می‌شود
سردار فدوی: در آستانه پیروزی بزرگی هستیم
ویدیوی اختصاصی تابناک از افتتاحیه جام جهانی
افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه خاطره‌ساز؛ شکیرا آزتکا را منفجر کرد/ مهدوی‌کیا تنها ایرانی در مکزیکوسیتی! + فیلم و عکس
ترامپ: امشب ضربات بسیار سختی به ایران می زنیم/ سی ان ان: مذاکرات ایران و آمریکا هنوز در مسیر درستی قرار دارد/ ادعای رسانه انگلیسی: پیش‌نویس توافق نهایی تهیه شده است
لحظه کشتن یک زن توسط طالبان +18
ویدیوی وایرال شده از یک دختر جوان در تجمعات شبانه
زمان آغاز افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ با اجرای شکیرا/ جزئیاتی از اجرای مشترک با مدونا و بی‌تی‌اس در فینال
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۵۹ نظر)
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۷ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۲ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۹۱ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۹ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۳ نظر)
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!  (۷۹ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۴ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۶ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
با این توافق به دشمن گفتیم بیا روی سینه ما بنشین!  (۶۰ نظر)
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند  (۵۸ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005meS
tabnak.ir/005meS