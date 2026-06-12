پیام هواداران مکزیکی به آمریکا: ایران تنها نیست!

جمعی از هواداران مکزیکی با حضور در محل کمپ تمرینی تیم ملی ایران در شهر تیخوانا، با در دست داشتن پلاکاردها و پوشیدن پیراهن تیم ملی، از بازیکنان و اعضای کادر فنی استقبال کردند.

به گزارش تابناک به نقل از نورنیوز، جمعی از هواداران مکزیکی با حضور در محل کمپ تمرینی تیم ملی ایران در شهر تیخوانا، با در دست داشتن پلاکاردها و پوشیدن پیراهن تیم ملی، از بازیکنان و اعضای کادر فنی استقبال کردند.

این صحنه‌ها در حالی رخ می‌دهد که روابط سیاسی ایران و آمریکا(یکی از میزبان‌های مسابقات) به شدت تیره است ولی بسیاری از هواداران مکزیکی با ابراز همبستگی، ورزش را ابزاری برای صلح و فراتر از سیاست دانسته‌اند.

در حالی که تیم ملی ایران آخرین مراحل آماده‌سازی‌ خود را در تیخوانا، مکزیک پیش از شروع جام جهانی ۲۰۲۶ انجام می‌دهد، این شهر مرزی شاهد موجی از حمایت‌های غافلگیرکننده از سوی مردم محلی بوده است.

یکی از هواداران مکزیکی در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: ما این‌جا هستیم تا به تیم ایران بگوییم که تنها نیستند. فوتبال باید مردم را به هم نزدیک کند، نه این‌که آن‌ها را از هم جدا کند. ما از آن‌ها استقبال می‌کنیم و برایشان آرزوی موفقیت داریم.

این حمایت‌ها در شبکه‌های اجتماعی نیز بازتاب گسترده‌ای داشته و کاربران مکزیکی با انتشار ویدیوهایی از این صحنه‌ها، از تیم ملی ایران به عنوان «تیم محبوب دوم» خود یاد کرده‌اند.

تیم ملی فوتبال ایران سه‌شنبه ساعت ۴:۳۰ صبح در اولین دیدار خود در جام جهانی با نیوزیلند روبه‌رو می‌شود.