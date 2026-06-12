ادعای جدید ترامپ علیه ایرانیها
به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در تازه ترین پیام در شبکه اجتماعی تروث سوشال مدعی شد: مفادی که جمهوری اسلامی در اختیار رسانهها قرار داده، هیچ ارتباطی با مفادی که به صورت مکتوب بر سر آن توافق شده ندارد.
ترامپ اضافه کرد: «آنچه آنها گفتهاند، از جمله بیانیه ضعیف و رقتانگیزشان درباره توافق، هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد.»
ترامپ با ادبیاتی گستاخانه و توهین آمیز افزود: ا آنها چیزی به نام مذاکره با حسن نیت وجود ندارد.
ترامپ همچنین گفت حمله پهپادی شب گذشته به کشتیهای هندی که در حال خروج از تنگه هرمز بودند را «کاملا غیرقابل قبول» بوده و افزود: «آنها باید خیلی سریع اوضاع را سامان دهند.»
این در حالی است که در پی حمله نیرهایی آمریکایی به سه کشتی هندی چند ملوان هندی کشته شدند که پس از این اقدام هند نیز کاردار ایالات متحده در هند را احضار کرد.