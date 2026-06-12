جهان هنوز فرصت دارد جلوی دو نسلکشی را بگیرد
دیپلمات پیشین سازمان ملل گفت: جهان هنوز این فرصت را دارد که جلوی نسلکشی در غزه و لبنان را بگیرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۶۵۵| |
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به گزارش تابناک، محمد صفا، دیپلمات مستعفی سازمان مللدر شیکه اجتماعی ایکسن نوشت: تفاوت بین غزه، لبنان و آشویتس این است که جهان هنوز این فرصت را دارد که جلوی نسلکشی در غزه و لبنان را بگیرد.
ما یک انتخاب داریم. یا به نسلی تبدیل میشویم که جلوی دو نسلکشی در غزه و لبنان را گرفت، یا به نسلی تبدیل میشویم که اجازه داد میلیونها نفر کشته شوند، در حالی که همه این اتفاقات را بهصورت زنده تماشا میکرد.
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