به گزارش تابناک، محمد صفا، دیپلمات مستعفی سازمان مللدر شیکه اجتماعی ایکسن نوشت: تفاوت بین غزه، لبنان و آشویتس این است که جهان هنوز این فرصت را دارد که جلوی نسل‌کشی در غزه و لبنان را بگیرد.

ما یک انتخاب داریم. یا به نسلی تبدیل می‌شویم که جلوی دو نسل‌کشی در غزه و لبنان را گرفت، یا به نسلی تبدیل می‌شویم که اجازه داد میلیون‌ها نفر کشته شوند، در حالی که همه این اتفاقات را به‌صورت زنده تماشا می‌کرد.