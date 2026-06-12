نتانیاهو: نظرمان با آمریکا یکی است
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر تروریست رژیم صهیونیستی با ادعای توافق نظر با ترامپ درباره ایران دوباره به ادعای تکراری علیه ایران متوسل شد.
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به گزارش تابناک، وی بار دیگر ادعای خود را درباره موضوع صلح آمیز هسته ای ایران تکرار کرد و مدعی شد: ما و ترامپ درباره مسئله عدم دستیابی ایران به سلاح هستهای توافق نظر داریم.
به نوشته تسنیم نتانیاهو که تلاش دارد برنامه صلح آمیز هسته ای ایران را دارای ماهیت نظامی جلوه دهد مدعی شد : تا زمانی که من نخستوزیر اسرائیل هستم، ایران به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.
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