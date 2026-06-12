سوت
ویدیوی اختصاصی تابناک از افتتاحیه جام جهانی
ویدیوی اختصاصی تابناک از گوشههایی از مراسم افتتاحیه جام جهانی فوتبال 2026 که حال و هوای ورزشگاه در افتتاحیه از زاویه سکوی ورزشگاه در ورزشگاه آزتک مکزیک را به خوبی به تصاویر کشیده تماشا میکنید.
گزارش خطا
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برچسبها:سوت جام جهانی ۲۰۲۶ افتتاحیه فیلم افتتاحیه جام جهانی ویدیو world cup جام جهانی آمریکا و کانادا و مکزیک مکزیک
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این همه انسان بیکار رو جمع کردن که به توپ لگد بزنن در حالی که بچه های غزه هنوز گرسنه سلاخی میشن.
مگه جام جهانی افتتاحیه داشته ؟ شبکه سه برای هزارمین بار داشت حریفان ایران را آنالیز می کرد .
ای بابا ، من فکر کردم افتتاحیه جلم جهانی صحبتهای مجریان صدا و سیماست
چند میلیارد نفر تو دنیا منتظر دیدن این افتتاحیه ها هستند اونوقت چند نفر تو ایران تشخیص میدن مردم ایران نباید این تصاویر رو ببینند ...
واقعا چرا مردم ما نباید میزبان چنین جامی باشن؟ چرا مردم ما نباید اینطور شاد باشن؟ منابع نداریم؟ توانش رو نداریم؟ کشور چهارفصل زیبا نداریم ؟ استعداد نداریم؟ واقعا چرا نباید بتونیم میزبان یک دروه از این جام باشیم ؟؟؟چرا نباید دنیا شاهد یک اتفاق مثبت در ایران باشد چرا نباید شرایطی رو فراهم کنیم که دنیا بیاد و غنای فرهنگی و زیبایی مملکت ما رو هم ببینه مگه چیمون از قطر و عربستان کمتره؟؟ کمتر که نداریم خیلی خیلی بیشتر هم داریم بله یادم رفت که مسئولین با لیاقت و مدرم مطالبه گر نداریم و همین .