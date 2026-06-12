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تابناک ورزشی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 19169
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کد خبر:۱۳۷۸۶۳۵
کد خبر:۱۳۷۸۶۳۵
91569 بازدید
نظرات: ۹
سوت

ویدیوی اختصاصی تابناک از افتتاحیه جام جهانی

ویدیوی اختصاصی تابناک از گوشه‌هایی از مراسم افتتاحیه جام جهانی فوتبال 2026 که حال و هوای ورزشگاه در افتتاحیه از زاویه سکوی ورزشگاه در ورزشگاه آزتک مکزیک را به خوبی به تصاویر کشیده تماشا می‌کنید.
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برچسب‌ها:
سوت جام جهانی ۲۰۲۶ افتتاحیه فیلم افتتاحیه جام جهانی ویدیو world cup جام جهانی آمریکا و کانادا و مکزیک مکزیک
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تابناک ورزشی نسخه موبایل
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
12
5
پاسخ
این همه انسان بیکار رو جمع کردن که به توپ لگد بزنن در حالی که بچه های غزه هنوز گرسنه سلاخی میشن.
رضا آزاد
|
Canada
|
۱۸:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
2
10
پاسخ
ویدیوی اختصاصی🤣🤣🤣🤣
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
1
3
پاسخ
مگه جام جهانی افتتاحیه داشته ؟ شبکه سه برای هزارمین بار داشت حریفان ایران را آنالیز می کرد .
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
2
پاسخ
ای بابا ، من فکر کردم افتتاحیه جلم جهانی صحبت‌های مجریان صدا و سیماست
ناشناس
|
United States of America
|
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
6
پاسخ
اجرای شکیرا رو نشون نمیدید؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
2
2
پاسخ
چند میلیارد نفر تو دنیا منتظر دیدن این افتتاحیه ها هستند اونوقت چند نفر تو ایران تشخیص میدن مردم ایران نباید این تصاویر رو ببینند ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
1
1
پاسخ
واقعا چرا مردم ما نباید میزبان چنین جامی باشن؟ چرا مردم ما نباید اینطور شاد باشن؟ منابع نداریم؟ توانش رو نداریم؟ کشور چهارفصل زیبا نداریم ؟ استعداد نداریم؟ واقعا چرا نباید بتونیم میزبان یک دروه از این جام باشیم ؟؟؟چرا نباید دنیا شاهد یک اتفاق مثبت در ایران باشد چرا نباید شرایطی رو فراهم کنیم که دنیا بیاد و غنای فرهنگی و زیبایی مملکت ما رو هم ببینه مگه چیمون از قطر و عربستان کمتره؟؟ کمتر که نداریم خیلی خیلی بیشتر هم داریم بله یادم رفت که مسئولین با لیاقت و مدرم مطالبه گر نداریم و همین .
مری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
0
پاسخ
کاملا مشخص بود که اختصاصیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
0
1
پاسخ
تابناك سركارمون گذاشتي؟!
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