ویدیوی اختصاصی تابناک از افتتاحیه جام جهانی

ویدیوی اختصاصی تابناک از گوشه‌هایی از مراسم افتتاحیه جام جهانی فوتبال 2026 که حال و هوای ورزشگاه در افتتاحیه از زاویه سکوی ورزشگاه در ورزشگاه آزتک مکزیک را به خوبی به تصاویر کشیده تماشا می‌کنید.