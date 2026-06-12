دستگیری عامل جاسوسی در رباط کریم

براساس اخبار رسیده، سربازان گمنام امام زمان (عج) در رباط کریم طی یک عملیات دقیق و اطلاعاتی موفق به دستگیری فردی شدند، که با عناصر جاسوسی خارج از کشور در ارتباط بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، وی از طریق تصاویر گرفته شده از لحظات اصابت اماکن نظامی با شبکه سلطنت طلب و شبکه منحوس و رسانه‌های صهیونیستی ارتباط برقرار کرده است.

مهر در خبری نوشت:پس از دستگیری و تکمیل مستندات کافی از وی با دستور دستگاه قضایی روانه زندان شد.

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