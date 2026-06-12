چه کسانی مشمول شرایط جدید بازنشستگی هستند؟
بر اساس مصوبات جدید در چارچوب سیاستهای حمایتی کشور، ضوابط تازهای برای بازنشستگی پیش از موعد بانوان شاغل در نظر گرفته شده است که بر اساس آن، گروهی از بانوان با شرایط خاص میتوانند زودتر از زمان معمول، درخواست بازنشستگی خود را ارائه دهند.
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به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، طبق این قانون، بانوان دارای یک فرزند تا سن ۴۲ سال، دو فرزند تا سن ۴۱ سال و سه فرزند تا سن ۴۰ سالگی امکان بازنشستگی خواهند داشت. این امتیاز ویژه شامل زنان کارمند و مشمول قانون خدمات کشوری است که شرایط لازم را دارا باشند.
به گفته نمایندگان مجلس، اجرای این مصوبه در راستای سیاستهای کلی جمعیت و حمایت از خانواده بوده و بهمنظور تقویت جایگاه اجتماعی زنان و ایجاد تعادل میان مسئولیتهای خانوادگی و شغلی آنان در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفته است.
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