دومین برد تیم ملی والیبال زنان ایران در جام آسیا

تیم ملی والیبال زنان ایران در پنجمین مسابقه خود در جام والیبال زنان آسیا موفق به شکست هنگ کنگ شد تا دومین برد خود را به دست آورد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مرحله مقدماتی جام والیبال زنان آسیا که از روز شنبه ۱۶ خرداد در شهر کاندون فیلیپین آغاز شده است، امروز (جمعه ۲۲ خرداد) با برگزاری پنج دیدار به پایان می‌رسد.

تیم ملی والیبال زنان ایران در چارچوب مسابقات آخرین روز مرحله مقدماتی از ساعت ۷:۳۰ دقیقه صبح به مصاف هنگ کنگ رفت و سه بر صفر این تیم را شکست داد.

شاگردان لی دو هی در سه ست متوالی و با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۳، ۲۵ بر ۱۸ فاتح این میدان شدند تا دومین برد خود را تجربه کنند.

الهه پور صالح، آیدا ولی‌نژاد، زهرا صالحی، شبنم علیخانی، فاطمه خلیلی، ریحانه کریمی و سیده نگار هاشمی (لیبرو) ترکیب شروع کننده تیم ایران در این مسابقه بودند.

معصومه قدمی، زهرا کریمی، سپینود دست برجن، هستی واحدی، نگار عباسی، یسنا آهنکوب و شقایق حسن خانی دیگر بازیکنان تیم ملی زنان در این مسابقه بودند.

داورانی از ازبکستان و چین تایپه قضاوت دیدار ایران و هنگ کنگ را برعهده داشتند که به مدت ۷۰ دقیقه طول کشید.

الهه پورصالح با کسب ۱۳ پوئن، عنوان امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران و هنگ کنگ را به دست آورد. فاطمه خلیلی نیز موفق به کسب ۱۱ امتیاز برای ایران در این دیدار شد.

تیم ملی والیبال زنان ایران در پایان مرحله مقدماتی با کسب دو پیروزی مقابل لبنان و هنگ کنگ و ۶ امتیاز در رتبه چهارم جدول گروه دوم قرار گرفت. زنان والیبال ایران روز یک‌شنبه ۲۴ خرداد در آخرین مسابقه خود و از ساعت پنج بامداد برای کسب رتبه هفتم مسابقات به مصاف تیم چهارم گروه اول می‌رود.

مژگان حسن‌زاده به عنوان سرپرست، لی دو هی (سرمربی)، سون هه چونگ (دستیار)، فاطمه حسنی سعدی (مربی)، نگار آقایی (فیزیوتراپ)، مائده حامدی (مترجم) و زهرا یلقی (آنالیزور) به عنوان اعضای کادر فنی، این تیم را در جام والیبال زنان آسیا همراهی می‌کنند. همچنین ندا پاکدامن نایب رئیس بانوان فدراسیون این تیم را در این مسابقات همراهی می‌کند.