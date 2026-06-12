سردار سیاری: سرعت تولید پهپادهایمان بالاست
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ امیر دریادار حبیبالله سیاری معاون هماهنگکنندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران در برنامه تلویزیونی «من ایرانم» طی سخنانی درخصوص شهدای ناو دنا که توسط تروریستهای آمریکایی به شهادت رسیدند بیان کرد: ناو ما در یک رزمایش صلح و دوستی رفته بودند و آموزشی بود و سلاح جنگی نداشت.
وی افزود: این شهدا مظلومانه شهید شدند، اگر مرد میدان بودند چرا کسی را غریبانه گیر آوردند؟ ما انتقام این شهدا را خواهیم گرفت. سازمانهای بینالمللی و حقوق بشری چرا درباره این موضوعات حرفی نمیزنند؟ ما ۱۰۴ شهید دادیم و ۲۰ پیکر شهدای ما در دریا مانده و برنگشته است.
معاون هماهنگکننده ارتش اظهار داشت: هیچ اصول انسانیتی در این کار نیست؛ این شهدا مظلومانه به شهادت رسیدند و باید به خواستههای خانوادههای شهدا رسیدگی شود و موضوع باید دنبال شود.
قدرت پهپادی ایران، شاهکار است
امیر سیاری در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: پای لانچر بودن معنایش این است که درزمنده میداند که مورد اصابت قرار میگیرد ولی برای ملت خود میایستد؛ این مردانگی است.
امیر سیاری ادامه داد: غرب تنگهی هرمز، خود تنگه و خلیج فارس تحت کنترل محکم نیروی دریایی سپاه بوده و شرق تنگهی هرمز و شمال اقیانوس هند تحت کنترل محکم نیروی دریایی ارتش است. هیچ شناوری بدون اجازهی ما نمیتواند وارد شود.