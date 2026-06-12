عکس: نخستین سالگرد شهادت شهدای جنگ ۱۲ روزه در بهشت زهرا(س)

مراسم نخستین سالگرد شهادت سردار شهید حاجی‌زاده و شهدای جنگ ۱۲ روزه، روز گذشته با حضور خانواده‌های شهدا، همرزمان و جمعی از مردم مومن در قطعه ۴۲ بهشت زهرا(س) برگزار شد؛ آیینی که با هدف گرامیداشت یاد و راه شهدا و تجدید میثاق با آرمان‌های آنان برپا شد.