ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان
به گزارش تابناک؛ شبکه المیادین گزارش داد که در این حمله، شهرک جبشیت در شهرستان نبطیه هدف حمله هوایی جنگندههای اسرائیلی قرار گرفته است.
منابع لبنانی دیروز پنجشنبه نیز اعلام کردند که رژیم صهیونیستی صبح امروز چندین حمله هوایی به شهرک «مجدل زون» در جنوب لبنان انجام داد.
همچنین جنگندههای اسرائیلی سلسله حملاتی را به «وادی برغز» در جنوب لبنان انجام دادند.
بر اساس این گزارش، پهپادهای رژیم صهیونیستی همچنین منزلی را در شهرک «طاریا» در منطقه بقاع در شرق لبنان هدف قرار دادند و منابع لبنانی نیز از حمله دیگری به اطراف شهرک «حزین» در غرب بعلبک خبر دادند.
توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز اطراف بیمارستان دولتی در شهر «نبطیه» در جنوب لبنان را گلوله باران کرد.
رژیم اسرائیل از دوم مارس گذشته (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) حمله گستردهای را علیه لبنان آغاز کرده که طبق آمار تا روز چهارشنبه (۲۰ خرداد ماه) سه هزار و ۶۹۶ نفر شهید و ۱۱ هزار و ۴۱۳ نفر نیز زخمی شدند، بیش از یک میلیون آواره هم به جا مانده است.